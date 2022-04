Axiom 6 अप्रैल को 4 लोगों को भेजेगी स्पेस स्टेशन पर, पहली पूरी निजी यात्रा

अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित निजी कंपनी एक्सिओम स्पेस (Axiom Space) अपने चार अंतरिक्षयात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (International Space Station) भेजने वाला है. ये चारों अंतरिक्षयात्री एलन मस्क (Elon Musk) की स्पेस एक्स (SpaceX) कंपनी के ड्रैगन कैप्सूल से 6 अप्रैल 2022 को अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना होंगे. इस मिशन का नाम है Ax-1.

इस यात्रा में पूर्व नासा एस्ट्रोनॉट माइकल लोपेज एलेग्रिया हैं. इनके अलावा तीन निजी यात्री हैं- लैरी कॉनर, मार्क पैथी और ईटन स्ट्रीब. इन यात्रियों की अंतरिक्ष यात्रा 10 दिन की होगी. आठ दिन स्पेस स्टेशन में रहेंगे. दो दिन यात्रा में लगेंगे. इस दौरान 25 माइक्रोग्रैविटी एक्सपेरीमेंट होंगे. जिसमें से कई साइंस, एजुकेशन और आउटरीच से जुड़े हैं.

निजी और सरकारी लोगों का होगा मिलन

माइकल लोपेज एलेग्रिया ने कहा कि यह इंसानी अंतरिक्ष उड़ान का नया समय है. इस उड़ान से स्पेस ट्रैवल के नए आयाम खुलेंगे. स्पेस स्टेशन पर वर्किंग, लिविंग और रिसर्च को लेकर सिर्फ वैज्ञानिक समूह ही नहीं जुड़ेगा. बल्कि दुनिया के अन्य लोग भी जुड़ेंगे. यह एक तरह का अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है. जो व्यापक होता चला जाएगा. माइकल ने कहा कि हम चारों अंतरिक्षयात्रियों ने कई घंटे एकसाथ सिमुलेशन में काम किया है. ट्रेनिंग ली है. ताकि साथ में यात्रा के दौरान सामंजस्य बिठा सकें. पूर्व नासा एस्ट्रोनॉट पेगी विट्सन ने कहा कि चारों अंतरिक्ष यात्रियों की पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है. ये लोग स्पेस स्टेशन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

#Ax1, the first all-private astronaut mission to @space_station is now targeted for launch on April 6th



Join us: https://t.co/QnPvccbkkr pic.twitter.com/UerCvraeyY