ऑस्ट्रेलिया ने बनाया नया सुपरकंप्यूटर, मरते हुए सुपरनोवा की ली शानदार तस्वीर

ऑस्ट्रेलिया के एक नए सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम ने खत्म हो चुके सुपरनोवा (Supernova remnant) की बेहद शानदार तस्वीर ली है. नई पीढ़ी के रेडियो टेलीस्कोप जैसे ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) को सुपर कंप्यूटर पर चलने वाले बेहद सक्षम सॉफ़्टवेयर की ज़रूरत होती है. इसलिए पावसी सुपरकंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर (Pawsey Supercomputing Research Centre) ने सेटोनिक्स (Setonix) नाम का एक नया सुपरकंप्यूटर लॉन्च किया है.

ASKAP में 36 डिश एंटेना हैं जो एक टेलीस्कोप की तरह एक साथ काम करते हैं. इसे ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी CSIRO चलाती है. इसके द्वारा इकट्ठा किए गया डेटा, हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए पावसी सेंटर में भेजा जाता है, जहां उसे प्रोसेस किया जाता है और तस्वीरों में बदला जाता है.

एक मरते हुए सितारे की तस्वीरें

सेटोनिक्स ने मरते हुए सुपरनोवा G261.9 + 5.5 की बेहद खूबसूरत तस्वीर ली है. यह सुपरनोवा करीब 10 लाख साल पुराना हो सकता है. यह हमसे 10,000-15,000 प्रकाश-वर्ष दूर स्थित है. हमारी आकाशगंगा में CSIRO रेडियो खगोल विज्ञानी एरिक आर हिल (Eric R. Hill) ने इसके बारे में पहली बार 1967 में, मरे हुए तारे के तौर पर बताया था. खत्म हो चुके सुपरनोवा (SNRs), मरने वाले तारों के शक्तिशाली विस्फोटों के अवशेष होते हैं.

Australia's newest supercomputer is called Setonix – named after the quokka (Setonix brachyurus).



Radio telescopes produce enormous amounts of data, and we need immense computing power to produce even a single image like this one.@CSIROhttps://t.co/XrdY94nn30