चींटियां भी पिलाती हैं बच्चों को 'दूध', बच्चे ही नहीं वयस्क भी चाव से पीते हैं

बच्चे चाहे इंसानों के हों या फिर जानवरों के, बच्चों को स्वस्थ रहने और बढ़ने के लिए दूध पीना ज़रूरी माना जाता है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चींटियों के बच्चे भी दूध पीकर ही बढ़े होते हैं. और सिर्फ बच्चे ही नहीं, चींटियों की पूरी कॉलोनी इस 'दूध' का आनंद लेती है.

ये चींटियों का पसंदीदा ड्रिंक है. यह पोषक तत्वों से भरा एक तरह का 'दूध' होता है, जो युवा चींटियों से निकलता है. नए बच्चों से लेकर वयस्क तक, पूरी कॉलोनी ये दूध पीती है. शोधकर्ताओं ने इस दूध को 'सोशल फ्लूड' (Social fluid) नाम दिया है. इस प्रक्रिया को नीचे वीडियो में देखा जा सकता है.

A study from @DanielKronauer's lab shows that a newly discovered “social fluid” appears to unite ant colonies across developmental stages into one superorganism. #RockefellerScience https://t.co/tnpL0QQZxe pic.twitter.com/77XHaqlzb6