मंगल ग्रह पर दिख रहे हैं विचित्र पॉलीगन और नीली धुंध, ये है इसकी वजह

हाई रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग एक्सपेरिमेंट (HIRISE) कैमरे ने मंगल ग्रह (Mars) की एक तस्वीर भेजी है, जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया है. मंगल ग्रह पर इस वक्त बसंत (Spring) का मौसम है और वहां रहस्यमयी पॉलीगन (Polygons) दिखाई दे रहे हैं. अंतरिक्ष से आई तस्वीर में ये साफ देखे जा सकते हैं.

30 मार्च को ली गई एक तस्वीर में हाई लैटिट्यूड पर मंगल की मिट्टी पर सफेद ज़िग-ज़ैग्स (zig-zags) जैसे क्रैक पैचवर्क दिखाई दे रहे हैं. उनके बीच कभी-कभी काले और नीली धुंध का छिड़काव भी दिख रहा है.

मंगल पर आ गया है बसंत

HIRISE मिशन का प्रबंधन करने वाली एरिज़ोना यूनिवर्सिटी (University of Arizona) के शोधकर्ताओं का कहना है कि ये ज़िग-ज़ैग और रंगीन स्प्रे मंगल ग्रह पर बसंत को दर्शाते हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि हाई लैटिट्यूड पर मंगल की सतह को इस तरह से तराशने में पानी और सूखी बर्फ दोनों की अहम भूमिका है. मिट्टी में जमी बर्फ जमीन को पॉलीगन में तोड़ देती है.

इन पॉलीगन के किनारे बसंत ऋतु में क्रैक और भुरभुरे हो जाते हैं, क्योंकि सतह की बर्फ ठोस से गैस में बदल जाती है. इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहा जाता है. जब यह परिवर्तन होता है, तो शुष्क बर्फ के कण मंगल की सतह से बाहर निकलते हैं. इससे गहरे, पंखे के आकार के कण जमीन पर फैल जाते हैं. गहरे रंग के कण सतह पर सूखी बर्फ में वापस डूब जाते हैं, वहीं चमकीले निशानों से जमीन रंगीन दिखती है. इसे तस्वीर में सफेद-नीली धारियों के रूप में देखा जा सकता है.

