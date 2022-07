प्राचीन जबड़े की हड्डी से पता लगेगा, कैसे दिखते थे इंसानों के पूर्वज

स्पेन (Spain) में पुरातत्वविदों का कहना है कि उन्होंने एक प्राचीन जबड़े की हड्डी को खोजा है, जिनसे उन्हें यह पता लग सकता है कि यूरोप में इंसानों के पूर्वजों का चेहरा कैसा दिखता था.

अटापुर्का फाउंडेशन (Atapuerca Foundation) की टीम का कहना है कि वैज्ञानिकों को जो जबड़े की हड्डी मिली है वह करीब 14 लाख साल पुरानी हो सकती है. इस हड्डी से हजारों सालों में इंसान के चेहरे में हुए विकास का भी पता चलेगा.

उत्तरी स्पेन के बर्गोस प्रांत (Burgos province) में अटापुर्का पर्वत (Atapuerca Mountains) में गुफाओं के पास, एक इंसान के ऊपरी जबड़े (upper jaw) और गाल की हड्डी (cheekbone) के अवशेष पाया गया.

वैज्ञानिकों का कहना है कि वे अभी भी इस बात की खोज कर रहे हैं कि ये हड्डी असल में मानव के किस पूर्वज की हो सकती है. साथ ही वे हड्डी की सही उम्र का पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं.

Archaeologists in Spain said on Friday they had dug up an ancient jawbone that could help them look into the face of some of the earliest human ancestors in Europe. https://t.co/p0HyVaASyV