हरा हो गया इस शहर का आसमान, लोगों में दहशत...ये है वजह

आसमान के बादल कभी ऐसा रूप धर लेते हैं कि लोग डर जाते हैं, तो भी आसमान के बदलते रंग लोगों में खौफ़ लाते हैं. हाल ही में अमेरिका के दक्षिण डकोटा (South Dakota) के सिओक्स फॉल्स (Sioux Falls) में आसमान का रंग अचानक हरे रंग का हो गया. आसमान का ये रंग बेहद डरावना था, जैसे किसी छाया ने शहर को घेर लिया हो.

आसमान के रंग को देखकर लोग डर गए. लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया. कुछ लोगों को तो लगा कि ये किसी आने वाले खतरे का संकेत है.

लेकिन जानकारों की मानें, तो यह डरावना दिखने वाला आसमान पूरी तरह से प्राकृतिक है. हालांकि यह एक दुर्लभ घटना है. आसमान का हरा रंग बर्फ से बिखरी हुई रोशनी की वजह से हुआ है.

दुर्लभ लेकिन प्राकृतिक है बादलों का रंग बदलना

NWS के मौसम विज्ञानी कोरी मार्टिन (Cory Martin) ने समझाया कि तूफानों में पानी या बर्फ के ऐसे कण जिनमें पर्याप्त गहराई और पानी की मात्रा होती है, वे खास तौर पर नीली रोशनी बिखेरते हैं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सिओक्स फॉल्स से उन्हें उनके परिवार से हरे आसमान की तस्वीरें मिली हैं, जो अविश्वसनीय हैं. उन्होंने इस हरे आसमान की जानकारी देने के लिए एक इन्फोग्राफिक बनाया था, जिसे उन्होंने शेयर किया.

जब आंधी तूफान आता है, तो तूफानी बादलों में पानी या बर्फ के ऐसे कण जिनमें पर्याप्त गहराई और पानी की मात्रा होती है, वे खास तौर पर नीली रोशनी बिखेरते हैं. आसमान में फैली हुई लाल रोशनी के साथ जब नीली रोशनी मिलती है, तो रोशनी हरे रंग की दिखने लगती है. बादल के अंदर जब बहुत सारा पानी या बर्फ होती है, तभी यह रंग बनता है.

Pics of the green sky from my family in Sioux Falls have been incredible! Had to dig up this fun green cloud infographic I made back in the day. Hail reports not too large at the moment, but storms are very moisture loaded in this warm, tropical environment. #SDwx #IAwx pic.twitter.com/S39JLSRfEu