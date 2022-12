Plant Species Extinction: 200 साल में पेड़-पौधों की 800 प्रजातियां हो गई खत्म, हजारों प्रजातियां नहीं दे रही पर्यावरण में कोई योगदान

Causes of Extinction Of Plants: 200 साल में पेड़-पौधों की 800 प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं. हजारों ऐसी स्थिति में आ चुकी हैं कि वो पर्यावरण में कोई योगदान नहीं दे रहीं. यानी फंक्शनली वो भी खत्म हैं. कुछ तो इतनी दुर्लभ अवस्था में पहुंच गए हैं कि वो प्रजनन भी नहीं कर पा रहे हैं.

पेड़-पौधों की हजारों प्रजातियां अब पर्यावरण में कोई योगदान नहीं दे रही हैं. ये नुकसानदेह है. (फोटोः रॉयटर्स)