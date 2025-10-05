scorecardresearch
 

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, मां लक्ष्मी बना देंगी धनवान

Sharad Purnima 2025: हर वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और उसके बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. वहीं शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं. माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत की बूंदें गिरती हैं.

शरद पूर्णिमा की रात करें तुलसी ये उपाय ( Photo: AI Generated)
शरद पूर्णिमा की रात करें तुलसी ये उपाय ( Photo: AI Generated)

Sharad Purnima 2025: इस बार शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर यानी कल मनाई जाएगी. शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इसी कारण इस रात की चांदनी को अमृत सामान माना जाता है. कहा जाता है कि इस दिन अगर तुलसी माता की पूजा या तुलसी से जुड़े कुछ उपाय किए जाए तो सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों में बढ़ोतरी होती है. इस दिन तुलसी माता बहुत ही पूजनीय मानी जाती है क्योंकि तुलसी में खुद लक्ष्मी जी का वास होता है. तो चलिए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए. 

1. तुलसी के पास दीपक जलाएं

शरद पूर्णिमा की रात को चांद निकलने के बाद तुलसी के पौधे के पास घी या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं. इससे घर में बरकत बढ़ती है और नकारात्मकता दूर होती है.

2. तुलसी की परिक्रमा करें

शरद पूर्णिमा की रात को तुलसी के पौधे की 7 या 11 बार परिक्रमा करें. इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. इसके बाद तुलसी के आगे हाथ जोड़कर 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.

3.  तुलसी के नीचे रखें सिक्का

इस दिन एक चांदी या तांबे का सिक्का तुलसी के नीचे रखकर दीपक जलाएं. अगली सुबह उस सिक्के को तिजोरी या पर्स में रख लें. यह आर्थिक स्थिति को ठीक करने का सरल उपाय है. ऐसा करने से अचानक धनलाभ के योग बनते हैं.

4. तुलसी के पास लगाएं ध्यान

अगर आपको मानसिक तनाव जैसी समस्या है तो शरद पूर्णिमा की रात तुलसी के पास कुछ देर बैठकर ध्यान करें. चांद की ठंडी रोशनी और तुलसी की सुगंध मन को शांत करती है. यह उपाय आध्यात्मिक शांति के साथ साथ मन को भी एकाग्रता करता है.

5. तुलसी के पास करें मंत्र-साधना

शरद पूर्णिमा की रात तुलसी के पौधे के पास बैठकर 'ऊं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. यह उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी. 

