Dhanteras 2025: धनतेरस पर खरीदारी के अलावा करें ये एक काम, धन-समृद्धि से भर जाएगी झोली

Dhanteras 2025: धनतेरस की रात 13 दीए जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इन दीयों को जलाने से घर में समृद्धि, अच्छी सेहत का आशीर्वाद, सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. तो चलिए जानते हैं कि हर दीए का महत्व क्या है.

धनतेरस की रात जलाएं 13 दीपक (Photo: AI Generated)
धनतेरस की रात जलाएं 13 दीपक (Photo: AI Generated)

Dhanteras 2025: धनतेरस का पर्व आज मनाया जा रहा है. पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है. यह दिन सोना-चांदी, झाड़ू, वाहन और बर्तन वगैरह खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. वहीं, इस दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि की पूजा का विधान भी बताया गया है इसलिए इस दिन को धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है.

ज्योतिषियों के अनुसार, इस त्योहार पर खरीदारी के अलावा 13 दीपक जलाना भी बहुत ही खास परंपरा मानी जाती है. दरअसल, इस 13 दीपकों का संबंध यम देवता से माना जाता है, जिन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है. कहते हैं कि इस दिन 13 दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय कम होता है. तो चलिए जानते हैं कि इन 13 दीपकों की सही दिशा क्या है और प्रत्येक दीपक का अर्थ क्या है.

13 दीपकों की दिशा-

1. पहले दीया- पहला दीया घर के मुख्य द्वार के पास कूड़ेदान के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें. दरअसल, दक्षिण दिशा यम देवता की दिशा मानी जाती है, यह एक उपाय परिवार को अकाल मृत्यु से बचाता है. यह दीपक चौमुखी और सरसों के तेल का होता है.

2. दूसरा दीया- दूसरा दीया देवी-देवताओं और पूजा घर के समक्ष रखना चाहिए. इस दीए की बत्ती केसर और इसमें घी का प्रयोग करना चाहिए.

3. तीसरा दीया- तीसरा दीया घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए. ये दीया घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और परिवार को बुरी नजर से बचाकर रखता है.

4. चौथा दीया- चौथा दीया तुलसी के पौधे का पास जलाना चाहिए. जो घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखता है.

5. पांचवां दीया- वास्तु शास्त्र के अनुसार, पांचवां दीया घर की छत पर रखना चाहिए. जो कि वास्तु दोषों को दूर करता है.

6. छठा दीया- छठा दीया पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए. जो कि सेहत और आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा माना जाता है.

7. सातवां दीया- सातवां दीया आस्था के प्रति समर्पण का माना जाता है.

8. आठवां दीया- आठवां दीया घर के स्टोर रूम में रखना चाहिए. कहते हैं कि इस उपाय से दरिद्रता का नाश होता है.

9. नौवां दीया- ये दीया घर के बाथरूम के बाहर जलाना चाहिए.

10. दसवां दीया- यह दीया घर के आंगन में जलाना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है.

11. ग्यारहवां दीया- ये दीया घर के किसी ऊंचाई वाले स्थान पर रखना चाहिए.

12. बारहवां दीया- धनतेरस की रात ये दीया बेल के वृक्ष के नीचे रखना चाहिए. जो कि घर में सुख-समृद्धि लेकर आता है.

13. तेरहवां दीया- ये दीया गली से चौराहे पर रखना चाहिए. कहते हैं कि इस उपाय से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

---- समाप्त ----
