Budhwar Puja Vidhi: बुधवार को गणपति पूजन से दूर होगा बुध दोष, धनधान्य की होगी वर्षा

Budhwar Puja Vidhi: हिंदू धर्म में सप्ताह के सातों दिनों का संबंध किसी न किसी देवता और ग्रह से माना जाता है. इनमें बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है. खास बात यह है कि इस बार गणेश चतुर्थी भी बुधवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस बार की गणेश चतुर्थी और अधिक फलदायी मानी जा रही है. कहते हैं कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की विधिवत उपासना से न केवल मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, बल्कि बुध दोष के कारण होने वाली समस्याओं को भी अंत होता है.

ज्योतिषीय महत्व

यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या उसमें दोष है तो बुधवार को गणेश जी की पूजा कर उसे दूर किया जा सकता है. चूंकि भगवान गणेश जी को 'बुद्धि के दाता' और 'विघ्नहर्ता' कहा जाता है. इसलिए बुधवार को उनकी उपासना करने वालों पर कभी संकट नहीं आता है. और विवेक, ज्ञान व शिक्षा के मोर्चे पर खूब लाभ पाते हैं. बुध ग्रह का संबंध व्यापार और वाणी से भी होता है. गणपति की कृपा से कारोबार में उन्नति और संवाद कौशल में सुधार होता है.

बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजन विधि

बुधवार को गणेश जी की उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. इस दिन मंदिर जाकर या घर पर गणपति विराजमान करने के बाद उन्हें सिंदूर अर्पित करें. गणपति को मोदक का भोग भी लगाएं. उन्हें दूर्वा अर्पित करें और गणेश स्तोत्र का 11 बार पाठ करें. इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है.

बुधवार के दिन करें ये उपाय

1. बुधवार को घर से निकलते समय सिंदूर का तिलक लगाएं. इससे नौकरी व व्यवसाय में सफलता मिल सकती है.

2. कार्यक्षेत्र में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए गणेश रुद्राक्ष को धारण करें.

3. धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इसे गाय को खिला दें.

4. बुधवार के दिन गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें. इससे भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है.

बुधवार को करें इन चीजों का दान

1. हरी चीजें: इस दिन हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां या हरे रंग के कपड़े दान करना बहुत शुभ माना जाता है.

2. शिक्षा से संबंधित वस्तुएं आप बच्चों को किताबें या अन्य शैक्षणिक सामग्री भी दान कर सकते हैं. इससे कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है.

3. गाय को चारा: इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना भी पुण्यकारी माना जाता है. कहते हैं कि ये एक सरल सा उपाय करने से भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है.

---- समाप्त ----