असुरों के गुरु को क्यों निगल गए थे शिवजी, जानिए कैसे पड़ा शुक्राचार्य का नाम



पौराणिक कथाओं में शुक्राचार्य की पहचान असुरों के गुरु के रूप में है. इसके बावजूद शुक्राचार्य किसी नकारात्मक छवि वाले व्यक्ति नहीं हैं. महर्षि भृगु के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले शुक्राचार्य को भार्गव कहा जाता है. उनके बचपन का नाम उषना था. इसके अलावा काव्य शास्त्र में रुचि के कारण ही वह कवि भी कहलाए, लेकिन उन्हें उनका शुक्राचार्य नाम कैसे मिला इसकी भी एक अलग कथा है.

देवी भागवत पुराण में है कथा

देवी भागवत पुराण में एक कहानी का वर्णन है जो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध की घटना बताती है. उस युद्ध में, देवता असुरों पर हावी हो रहे थे. इसलिए, देवताओं से अपनी रक्षा करने के लिए, असुर ऋषि भृगु के आश्रम गए. लेकिन, ऋषि भृगु और शुक्राचार्य वहां मौजूद नहीं थे. इसके बजाय, देवी काव्यमाता वहां थीं. इसलिए, असुरों ने उनसे अपनी रक्षा करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने अतिथि धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया. ऋषिपत्नी के एक शक्तिशाली अदृश्य ऊर्जा कवच ने आश्रम को घेर लिया और असुरों की रक्षा की. इस कवच को देवता भी भेद नहीं सके.

क्यों भगवान विष्णु के द्रोही हो गए शुक्राचार्य

सभी देवताओं के प्रयास विफल हो गए. फिर वे भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए. ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए, भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि की पत्नी काव्यमाता का सिर काट दिया. जब भृगु ऋषि को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने विष्णु को पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने और अपनी पत्नी से अलगाव का दर्द सहने का श्राप दिया. जब शुक्राचार्य को अपनी माता की मृत्यु का पता चला, तबसे वह भगवान विष्णु से घृणा करने लगे और असुरों के बीच विष्णुपूजा को प्रतिबंधित कर दिया.

कैसे शुक्राचार्य को मिली संजीवनी विद्या?

असुरों की हार से क्रोधित और थक चुके गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की. उन्होंने हजारों वर्षों तक उल्टा लटककर तपस्या की. शुक्राचार्य की कठोर तपस्या की खबर सुनकर, भगवान इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन वह असफल रही. तब जयंती ने शुक्राचार्य से विवाह कर लिया.

ऋषि की अत्यधिक तपस्या से प्रसन्न होकर, भगवान शिव ने ऋषि को संजीवनी विद्या सिखाई, जो मृत लोगों को जीवित कर सकती थी. हालांकि, भगवान शिव ने उन्हें इसका दुरुपयोग न करने की चेतावनी दी. संजीवनी मंत्र की मदद से, असुरों के गुरु ने मृत असुरों का जीवन लौटाकर उन्हें देवताओं से लड़ने में सक्षम बनाया.

जब शिवजी ने शुक्राचार्य को निगल लिया

एक बार असुरों और भगवान शिव के गणों के बीच युद्ध हुआ. नंदी शिवसेना के सेनापति थे. वह भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए. जब भगवान शिव को संजीवनी मंत्र के दुरुपयोग का पता चला, तो उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया और उन्हें अपने पेट के अंदर रख लिया. असुर गुरु भगवान शिव के पेट में हजारों वर्षों तक रहे और बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहे, लेकिन वह विफल रहा. तब उन्होंने पेट के भीतर ही समाधि लगा ली और शिवजी की तपस्या करने लगे.

भगवान शिव ने ऋषि की भक्ति देखकर उन्हें क्षमा किया और उन्हें वीर्य (शुक्र) के रूप में बाहर निकाल दिया. इसी कारण, महर्षि का नाम शुक्राचार्य पड़ा. चूंकि ऋषि शिव के जननांगों से बाहर आए, इसलिए वे भगवान शिव के औरस पुत्र भी कहलाए. यहां यह बता देना जरूरी है कि भृगु के पुत्र का नाम उषना ही था, जिन्हें शिवजी से संबंधित इस घटना के बाद ही शुक्राचार्य का नाम मिला.

