तीन प्रकार के पितर, 12 प्रकार के श्राद्ध... जानिए आप किस पितर के लिए कर रहे हैं तर्पण

श्राद्ध पक्ष जारी है और इस दौरान लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं. सनातन परंपरा में श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कार्य. प्राचीन काल से यह पितरों को तृप्त करने का जरिया रहा है. पुराणों में पितरों और श्राद्ध के अलग-अलग प्रकारों का विस्तार से वर्णन मिलता है.

कितने तरह के पित?

इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पितर कितने प्रकार के होते हैं और आप किस पितर के लिए पिंडदान कर रहे हैं, श्रद्धालु के लिए यह भी जानना जरूरी है. पुराणों के अनुसार, पितरों को मुख्य रूप से तीन तरह से बांटा गया है. इन्हें नित्य पितर, नैमित्तिक पितर और साप्तमिक पितर के तौर पर जाना जाता है. महाभारत में सभी पितरों को देवताओं से भी ऊपर का दर्जा मिला हुआ है.

नित्य पितर: ये वे पितर हैं जो हमेशा है मौजूद रहते हैं और इनका श्राद्ध या तर्पण नियमित रूप से किया जाता है. विष्णु पुराण में इन्हें उन पूर्वजों के रूप में वर्णित किया गया है जो आत्मा की शांति के लिए निरंतर तर्पण की अपेक्षा रखते हैं. इन्हें देवताओं का स्थान मिला हुआ है और यह प्रकृति के जड़ृ-चेतन और सृष्टि में हर जीवधारी के शरीर का निर्माण करते हैं. ब्रह्म पुराण में भी नित्य पितरों का उल्लेख है, इनकी पूजा से वंश की रक्षा होती है.

नैमित्तिक पितर: ये विशेष अवसरों पर याद किए जाने वाले पितर हैं, जैसे मृत्यु की तिथि या विशेष घटनाओं पर. स्कंद पुराण में नैमित्तिक पितरों को हविर्भुज (अग्नि में अर्पित भोजन ग्रहण करने वाले) के रूप में वर्णित किया गया है. मनु स्मृति की मानें तो पुराणों ने इन्हें आज्यपा (घी से हवि ग्रहण करने वाले) भी कहा है, जो चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के अनुसार चार रूपों में बांटे गए हैं. सोमपा, हविर्भुज, आज्यपा और सुकालिन.

साप्तमिक पितर: ये सप्ताहिक या विशेष साप्ताहिक अवसरों से जुड़े पितर हैं. भविष्य पुराण और मत्स्य पुराण में इन्हें उन पितरों के रूप में बताया गया है जो सपिण्डन (मृत्यु के बाद की प्रक्रिया) के पश्चात पितृ योनी में प्रवेश करते हैं. इनका श्राद्ध सप्ताह के विशेष दिनों में किया जाता है, और इन्हें शिव गणों की तरह मान्यता प्राप्त है.

इसके अलावा भी पितरों को तीन भागों में बांटा गया है. जिन्हें वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर के तौर पर जाना जाता है. ये पितर वे दिवंगत पूर्वज आत्माएं हैं जिनकी पूजा और तर्पण श्राद्ध कर्मों के जरिए की जाती है. ये तीनों कौन हैं आप किसका तर्पण अथवा श्राद्ध कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है.

1. वसु पितर: ये वे पितर होते हैं जो हाल ही में शरीर का त्याग कर चुके होते हैं, जैसे व्यक्ति के माता-पिता.

2. रुद्र पितर: ये पूर्वजों की आत्माएं हैं, जैसे दादा-दादी जो मर चुके हैं.

3. आदित्य पितर: ये सबसे पहले मर चुके पूर्वज होते हैं, जैसे परदादा-परदादी.

कुल मिलाकर, पुराण बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत योनी से पितृ योनी में जाती है, और इन प्रकारों के आधार पर उनका तर्पण किया जाता है. वहीं इसी तरह श्राद्ध के प्रकारों का विस्तार से उल्लेख पुराणों में मिलता है. मुख्य रूप से 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, जो विभिन्न अवसरों और विधियों पर आधारित हैं. हालांकि, मत्स्य पुराण में 3 प्रकार, स्मृतिग्रंथ में 5 प्रकार और भविष्य पुराण में तो लगभग 96 ऐसे अवसर हैं, जब श्राद्ध किया जा सकता है, इनमें अमावस्या और पूर्णिमा भी शामिल हैं.

हालांकि पौराणिक वर्णन और व्याख्या के आधार पर 12 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन किया गया है.

नित्य श्राद्ध: प्रतिदिन किया जाने वाला श्राद्ध, जिसमें तिल, जल, दूध आदि से पितरों को तृप्त किया जाता है. विष्णु पुराण में इसका महत्व बताया गया है.

नैमित्तिक श्राद्ध: विशेष अवसरों जैसे पुत्र जन्म या मृत्यु तिथि पर किया जाता है. ब्रह्म पुराण और शिव पुराण में इसे देवताओं को समर्पित बताया गया है.

काम्य श्राद्ध: इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे संतान प्राप्ति या स्वास्थ्य लाभ. भागवत पुराण में इसका उल्लेख है.

वृद्धि श्राद्ध: परिवार में वृद्धि (जैसे विवाह) के समय किया जाता है. इसका वर्णन मत्स्य पुराण में किया गया है.

सपिण्डन श्राद्ध: मृत्यु के बाद सपिण्डन संस्कार के समय यह श्राद्ध किया जाता है. नारद पुराण में इसके विधान का विस्तार से वर्णन किया गया है.

पार्वण श्राद्ध: पितृ पक्ष में किया जाने वाला मुख्य श्राद्ध. इसे लगभग सभी पुराणों में बताया गया है लेकिन वामन पुराण इसकी व्याख्या भी विस्तार से करता है.

गोष्ठी श्राद्ध: समूह में किया जाने वाला विशेष श्राद्ध विधान है. यह कम ही होता है.

प्रेत श्राद्ध: प्रेत योनी में फंसे पितरों के लिए, यह ज्योतिष और पुरोहित के दिए गए सुझाव के आधार पर किया जाता है.

कर्मांग श्राद्ध: कर्मों के अंग के रूप में भी यह श्राद्ध किया जाता है.

दैविक श्राद्ध: देवताओं से जुड़ा हुआ श्राद्ध

यात्रार्थ श्राद्ध: यात्रा के समय किया गया श्राद्ध

पुष्टयर्थ श्राद्ध: पोषण और शक्ति के लिए किया जाने वाला श्राद्ध

वायु पुराण में श्राद्ध से जुड़े 30 नियमों का उल्लेख है, जो विधि-विधान पर जोर देते हैं. पुराणों के अनुसार, श्राद्ध पांच महायज्ञों में से एक है (ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ आदि), जैसा कि वेदों और पुराणों में वर्णित है. पुराणों में पितरों और श्राद्ध का वर्णन हमें पूर्वजों के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है. इसीलिए सनातन परंपरा सिर्फ वर्तमान की बात नहीं करती है, इसमें एक ही समय में तीनों कालों की मौजूदगी रहती है.

