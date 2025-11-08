scorecardresearch
 

Feedback

Premanand Maharaj: श्रीकृष्ण ने क्यों अर्जुन को संन्यास की जगह युद्ध के लिए कहा था? प्रेमानंद महाराज ने दिया उत्तर

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जीवन में हर इंसान संघर्ष से भागता है. लेकिन, जीवन में कर्म करने से कभी भागना नहीं चाहिए क्योंकि कर्तव्य का पालन ही सच्चा धर्म है. यानी जो कार्य हमें मिला है, उसे हमें ईमानदारी और श्रद्धा से पूरा करना चाहिए.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज (Photo: ITG)
प्रेमानंद महाराज (Photo: ITG)

Premanand Maharaj: हमारे बड़े-बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जीवन का अर्थ ही संघर्ष और मेहनत है. अगर इंसान संघर्ष करना बंद कर दे तो उसकी प्रगति रुक जाएगी. दरअसल, संघर्ष व्यक्ति को मजबूत और समझदार बनाता है. इसी जीवन रूपी संघर्ष से जुड़ा एक सवाल भक्त ने प्रेमानंद महाराज से पूछा. उस महिला में महाराज जी से कहा कि, 'अर्जुन जी युद्ध से पहले सन्यास लेना चाहते थे परंतु श्रीकृष्ण ने उन्हें युद्ध में लड़ने का संदेश दिया था. ऐसे ही हमारे जीवन में भी युद्ध करना, मेहनत करना और संघर्ष करते रहना क्यों आवश्यक होता है.'

कर्तव्यों के लिए है मनुष्य जीवन

प्रेमानंद महाराज ने इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि, 'मनुष्य को जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मिला है. स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः यानी अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, पर दूसरे के धर्म का अनुसरण करना भयावह होता है. अर्जुन उस समय अपने निज धर्म (क्षत्रिय धर्म) को छोड़कर संन्यास रूपी धर्म अपनाना चाहते थे. भगवान ने उन्हें समझाया कि जब तक तुम्हारा निज धर्म का कार्य पूरा नहीं होता, तब तक संन्यास उचित नहीं है. जब तक कर्तव्य बाकी है, तब तक कर्म करना ही श्रेष्ठ है.

सम्बंधित ख़बरें

premanand maharaj
रील्स देखने में खूब लगता है मन? प्रेमानंद महाराज ने बताया यह आसान उपाय 
Premanand Maharaj Ji
गर्म पानी से स्नान करना चाहिए या नहीं, प्रेमानंद महाराज ने दिया जवाब 
They tore my clothes and pushed me away: Daughter of the victim.
BJP नेता ने किसान को थार से कुचला, गर्भवती बैलगाड़ी पर, देखें बड़ी खबरें 
Paras Chhabra
प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे पारस छाबड़ा, लिया आशीर्वाद, मिली सलाह  
MP के बैतूल में आपसी सद्भाव की मिसाल.(Photo:Screengrab)
प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें सीने से लगाकर दरगाह पहुंचे MP के मुस्लिम  

लेकिन, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कैसे कहा- 'सर्वदा सर्वकाले निर्युद्ध्य च, ' यानी मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो. इसी तरह आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, वकील हैं, किसान हैं या व्यापारी हैं, जो भी कार्य आपको मिले वो भगवान का स्मरण करते हुए कीजिए. यही आपका धर्म है, यही पूजा है, और यही भगवत् प्राप्ति का मार्ग भी है.'

Advertisement

संत रविदास का दिया उदाहरण

आगे प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि, 'इन्हीं कर्मों को जोड़ते हुए मैं आपको एक संत की महिमा के बारे में बताता हूं, जिनमें संत रविदास जी सर्वोत्तम उदाहरण हैं. वे गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी, परंतु उन्होंने अपने कर्म को ही पूजा माना था. उस समय एक पंडित जी रोज गंगा स्नान को जाते थे, तो रविदास जी ने उनसे कहा कि, 'आप तो रोज गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो मेरे लिए ये दो केले गंगा जी को अर्पित कर देना और कहना रविदास ने भेजे हैं.' पंडित जी ने गंगा जी में केले अर्पित किए तो गंगा जी के जल से हाथ निकला और वे केले ले लिए.

फिर, वही हाथ प्रकट होकर बोला कि 'पंडित जी, रविदास को हमारी ओर से ये स्वर्ण कंगन दे देना.' पंडित जी हैरान रह गए, पर जब लौटने लगे तो चाहे जिस गली से जाएं, बार-बार घूमकर रविदास जी के घर के सामने ही पहुंच जाते. आखिरकार उन्होंने रविदास जी को वह कंगन दे दिया. तब रविदास जी बोले, 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' मतलब अगर मन शुद्ध है तो वही स्थान तीर्थ बन जाता है. उन्होंने अपने कर्म को ही पूजा बनाया, और उसी में सिद्धि प्राप्त की.'

Advertisement

कर्म ही है धर्म

अंत में प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि, 'जैसे अर्जुन जी के लिए युद्ध धर्म था, वैसे ही हमारे लिए हमारा कर्म धर्म है. भगवान ने जो काम हमें दिया है, उसे धर्मपूर्वक, सत्यपूर्वक और भगवान के स्मरण के साथ करते रहना चाहिए. यही स्वधर्म है, यही पूजा है, और यही भगवत् प्राप्ति का मार्ग है. जब हम अपने कर्म में बेईमानी छोड़कर, ईमानदारी और भगवान के नाम के साथ कर्म करेंगे, तभी भगवान प्रसन्न होंगे. इसलिए, भगवान ने अर्जुन जी से कहा था कि 'संन्यास नहीं अर्जुन, इस समय युद्ध करो. युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, यही तुम्हारा स्वधर्म है, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement