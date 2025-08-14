आज 14 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले लेनदेन में स्पष्टता रखें, बहस-विवाद से बचें

कन्या- सुबह जल्दी उठें और आवश्यक कार्यों को तेजी से पूरा करें. नीति नियम व व्यवस्था में विश्वास बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. परिवार के लोगों से भेंटवार्ता बनाए रखेंगे. पारिवारिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में सावधानी रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सहजता सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर पक्ष साधारण रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखें. करियर व्यवसाय में सावधानी बढ़ाएं. बहस विवाद से बचें. विविध मामले नियंत्रण में बनाए रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ाएं. व्यर्थ के दखल से बचें.

धन संपत्ति- करीबियों की मदद से कार्य साधेंगे. रुटीन मामलों में सजगता से काम लेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने के भाव से बचें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवर संबंध संवारेंगे. ठगी व उठाईगिरी से बचें.

प्रेम मैत्री- निजी मामले सामान्य रहेंगे. संबंधों व व्यवहार में धैर्य बढ़ाएंगे. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री मजबूत होगी. प्रेम में उत्साहित रहेंगे. रिश्तों में भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल करने से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- सरलता बनाए रखें. तर्कपूर्ण व्यवहार रखें. योजनानुसार आगे बढ़ें. सेहत संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. साझा की भावना रखें.

शुभ अंक: 3 4 और 5

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. व्रत वचन रखें.

