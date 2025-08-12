आज 12 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों के आवश्यक विषयों में गति आएगी, सेहत अच्छी रहेगी

कन्या- साझा व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. कामकाजी परिस्थितियां में संतुलन बढ़ाएंगे. सूझबूझ व सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. मित्रों से संबंध घनिष्ठ होंगे. सबका सहयोग बना रहेगा. उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी से बचेंगे. निजी जीवन में शुभता का प्रतिशत बढ़ेगा. उद्योग व्यापार से जुड़ेंगे. सोच बड़ी रखें. कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं. चर्चा में शामिल रहें. परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. विविध मामले संवरेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- टीम वर्क में तेजी बनाए रखेंगे.योजनाओं को गति देंगे. सौदेबाजी में बेहतर होंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिफल अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरता पर बल देंगे.

धन संपत्ति- स्थायित्व बढ़ेगा. विविधि उपलब्धियों में वृद्धि होगी. औद्योगिक मामलों को संवारेंगे. कार्ययोजनाओं को बल मिलेगा. स्थायित्व पर जोर रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य जीवन सुख बढ़ेगा. घ्ज्ञर में प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. प्रियजन से भेंट होगी. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान को बढ़ावा मिलेगा. आवश्यक विषयों में गति आएगी. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2 3 5 और 9

शुभ रंग: अंजीर समान

Advertisement

आज का उपाय: वीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. परस्पर सहयोग की भावना रखें.

---- समाप्त ----