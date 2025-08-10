scorecardresearch
 

आज 10 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: श्रमशीलता का लाभ मिलेगा, रुटीन संवारेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 10 August 2025, Virgo Horoscope Today: कारोबारी स्थ्ति संतुलित रखने की कोशिश होगी. लेनदेन व चर्चा में सहज रहें. कर्मठता से कार्य करें. क्षमता के अनुरूप कार्य प्रदर्शन की कोशिश होगी. समकक्षों का सहयोग मिलेगा.

कन्या - कामकाजी मामलों में ढिलाई से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. समय प्रबंधन पर जोर रहेगा. कला कौशल से पेशेवर परिणाम संवारेंगे. कामकाज में स्पष्टता आएगी. सहकर्मियों का साथ समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अतिउत्साह से बचें. जोखिम के कार्य न करें. आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. लगनशीलता बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पेशेवरता और कार्य प्रबंधन संवारें. योजनाएं लंबित रखने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी स्थ्ति संतुलित रखने की कोशिश होगी. लेनदेन व चर्चा में सहज रहें. कर्मठता से कार्य करें. क्षमता के अनुरूप कार्य प्रदर्शन की कोशिश होगी. समकक्षों का सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- सामंजस्य से आगे बढेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता रखेंगे. शुभचिंतकों व साथियों का सहयोग रहेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. श्रमशीलता का लाभ मिलेगा. रुटीन संवारेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. रिश्तों में मजबूती आएगी. करीबियों के लिए प्रयासरत रहेंगे. प्रेम नेह के मामलों में बहकावे में न आएं. अहंकार से दूर रहें. रिश्ते संवेदनशील रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सहजता दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. आत्मनियंत्रण बनाए रहेंगे. विनय विवेक व विनम्रता रहेगी. खानपान संवारेंगे. स्मार्ट वर्किंग रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : डीप पिंक

आज का उपाय : आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सौरमंडल के मूल भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. सूखे मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें. सेवाभाव रखें.
 

