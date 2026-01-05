scorecardresearch
 
आज 5 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: जीवनशैली संवरेगी, उत्साह मनोबल रहेगा

Aaj ka Kanya Rashifal 5 January 2026, Virgo Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे.महत्वपूर्ण मामलों में इच्छित स्थिति बनी रहेगी.सभी का सहयोग मिलेगा.

कन्या - करियर व्यापार में लाभकारी वातावरण बना रहेगा. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा. विभिन्न कार्योंं में तेजी लाएंगे. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. वार्ताएं सफल होंगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. उपलब्धियां बनाए रखने में सहज रहेंगे. चहुंअेर इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. लाभ संवार बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे.

नौकरी व्यवसाय - महत्वपूर्ण मामलों में इच्छित स्थिति बनी रहेगी. कारोबारी भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. सहज उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. व्यवस्था का लाभ मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विविध वित्त्ीय विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. लेनदेन के मामलों में बेहतर रहेंगे. लंबित कार्योंं में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सभी का सहयोग मिलेगा.

प्रेम मैत्री- मित्र मंडली के साथ वक्त बिता सकते हैं. मन के मामलों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में शुभता रहेगी. प्रेम प्रसंग संवारेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान देंगे. स्वजनों के हितों को साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य साधेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक : 2 5 और 7

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

