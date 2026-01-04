आज 4 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: आय के नवस्त्रोत सृजित होंगे, लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे

कन्या- कारोबारी योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य बनाकर कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर संवरेगा. लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. नियमों का पालन रखेंगे. प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में निरंतरता लाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. साहसिक फैसले लेंगे. अवसर बढ़त पर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज के मामले फलेंगे. विविध प्रयासों में तेजी रखेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्यविस्तार को बढ़ावा मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिकी पर फोकस बढ़ेगा. आय के नवस्त्रोत सृजित होंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. सभी का भरोसा बनाए रखेंगे. वित्त संबंधी मामले सधेंगे. रुका धन प्राप्त हो सकता है. सफलता से उत्साहित बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों में समय देंगे. भेंटवार्ता में आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यों में गति बनाए रखेंगे. प्रतिभा पर जोर रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक : 1 4 5 6

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : सूर्यदेव की उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. बड़प्पन रखें.

