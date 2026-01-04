आज 4 जनवरी 2026 वृष राशिफल: आर्थिकी मजबूत रहेगी, लाभ बढ़त पर रहेगा

वृष- सामाजिक सद्भाव में वृद्धि बनाए रखेंगे. करीबियों की खुशी का ख्याल रखेंगे. जल्दबाजी व अहंकार में नहीं आएंगे. घर में हर्ष आनंद पर रहेगा. इच्छित उपलब्धियों को हासिल करेंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. साख और प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य का त्याग करें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सहज संकोच दूर होगा. साहस से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में विस्तारवादी सोच रहेगी. वातावरण संवार पर रहेगा. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. प्रदर्शन बढत पर बना रहेगा. पेशेवर यात्रा संभव है. परंपरागत कार्यों में प्रभावी रहेंगे. करियर पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत रहेगी. तेजी से फैसले ले सकेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढाएंगे. वातावरण में सहजता रहेगी. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. उत्साह से काम लेंगे. बड़प्पन बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. भेंटवार्ता में पहल का प्रयास रखेंगे. मेलजोल की भावना बढ़ी हुई रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में प्रभावी रहेंगे. कार्यशैली आकर्षक बनी रहेगी. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 4 और 6

शुभ रंग : मखाने के समान श्वेत

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. पराक्रम बढ़ाएं.

