आज 11 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वालों का वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा, ये है आपका लकी अंक

वृश्चिक - व्यक्तिगत विषयों को बेहतर बनाए रखने के प्रयास बढ़ाएंगे. घरेलु कार्यों में रुचि रहेगी. स्वार्थ संकीर्णता में आने से बचें. निजी यात्रायों की रूपरेखा बनेगी. विविध मामलों में निरंतरता रखें. प्रबंधन में प्रभावशाली बने रहेंगे. कामकाज में सहजता बनाए रहेंगे. घर में सुख बढ़ा रहेगा. प्रेम स्नेह और बड़प्पन से सबका मन जीतेंगे. सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. निजता को बढ़ावा देंगे. पारिवारिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. निजी कार्यों पर फोकस रहेगा. सुख संसाधन पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्य व्यवसाय में तेजी आएगी. अधिकारीवर्ग से तालमेल बनाए रखेंगे. पेशेवरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सूझबूझ और सामंजस्यता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. व्रत संकल्प पूरा करें. धैर्य से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति- प्रबंधन का पक्ष मजबूत बना रहेगा. कार्ययोजनाओं में आएगी. सबका साथ विश्वास बना रहेगा. पूर्वाग्रह में न आएं. आशंका मुक्त रहें. अपने काम से काम रखें. निजी सफलता उत्साहित रखेगीं. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर से करीबी बनी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में प्रभावी बने रहेंगे. विनम्रता बनाए रखें. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेल मुलाकात बढ़ेंगी. समर्पण सहयोग रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजन खुशी ब़ढ़ाएंगे. परिजनों से करीबी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- जांच नियमित बनाए रखें. स्वास्थ्य संबंधी विषयें पर नियंत्रण बढ़ाएं. वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें. जीवनस्तर सुधार पर रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. शिव पंचाक्षरी मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. हड़बड़ी से बचें.



