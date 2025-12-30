आज 30 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा,सामंजस्य बढ़ाएंगे

मीन - महत्वपूर्ण प्रयासों को उचित दिशा देंगे.आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.बड़प्पन बनाए रखेंगे.घर परिवार में सबको प्रसन्न रखेंगे.सूझबूझ व सहकार से काम लेंगे.अतिथि का आदर सम्मान रखेंगे.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.सरलता सहजता बढ़ेगी.रक्त संबंध सुखमय रहेंंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा.आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. घरेलु सुख सुविधाओं में वृद्धि पर बल रहेगा.परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे.भेंट चर्चा में इच्छित सफलता पाएंगे.प्रबंधन को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- सामाजिक कार्यां पर फोकस बढ़ाएंगे.संचार का क्षेत्र बढ़ेगा.समकक्षों से तालमेल रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.साहस पराक्रम और सक्रियता रखेंगे.बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ बढ़ाने में सफल हांगे.धन संपत्ति के प्रयासों में बेहतर स्थिति रहेगी.टीम भावना पर जोर होगा.पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे.पैतृक गतिविधियों में तेजी बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में हषं आनंद रहेगा.आपस में खुशियों को बढ़ाने की भावना रहेगी.मित्रों के संग सुख के पल बिताएंगे.आगंतुक का सत्कार करेंगे.सबसे तालमेल रखेंगें.प्रिय से चर्चा होगी.मेहमान का घर आगमन बना रहेगा.संबंधी सहयोगी रहेंगे.कुल परिवार के लोगों से भेंट बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर बल बनाए रखेंगे.अपने लोगों को पार्टी देंगे.वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी.खानपान व मनोबल ऊंचा रहेगा.सामंजस्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.मन बड़ा रखें.

---- समाप्त ----