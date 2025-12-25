scorecardresearch
 
आज 25 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले योजनाओं को अनदेखा न करें, अन्य के प्रति सहयोग की भावना रखें

Aaj ka Meen Rashifal 25 December 2025, Pisces Horoscope Today: पेशेवर सहयोगियों से सामंजस्य रखें. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखें. वाणिज्यिक मामलों में सजगता से फैसले लें. समय सीमा व प्रबंधन पर फोकस बनाए रहें. खर्च पर नियंत्रण रखें.

मीन - खर्च पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करें. बजट प्रभावित रह सकता है. न्यायिक विषयों पर ध्यान दें. सहकर्मियों और पेशेवर सहयोगियों से सामंजस्य रखें. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखें. वाणिज्यिक मामलों में सजगता से फैसले लें. समय सीमा व प्रबंधन पर फोकस बनाए रहें. खर्च पर नियंत्रण रखें. यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. वैदेशिक प्रयासों में सक्रियता आएगी. निवेश की गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर सहज रहेगा. कारोबार में स्पष्टता बनाए रखें. योजनाओं को अनदेखा न करें. विभिन्न कार्यों में सूझबूझ रखें. लाभ का स्तर सामान्य बना रहेगा. लोभ व प्रलोभन में न आएं.

धन संपत्ति- लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. अन्य के प्रति सहयोग की भावना रखें. कारोबारी स्थिति पूर्ववत् रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवरों का साथ बना रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में उतावलेपन से बचें. दबाव में न आएं. रिश्तों में असहज स्थिति बन सकती है. एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे. प्रेम व स्नेह से काम लेंगे. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रखेंगे. प्रियजनों को अनसुना करने से बचेंगे. चर्चा में धैर्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार से बचें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. व्यवस्था व स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. रहन सहन साधारण रहेगा.

शुभ अंक: 1 3 7

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. सजगता बढ़ाएं.

