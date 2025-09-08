आज 8 सितंबर 2025 मीन राशिफल: उचित प्रस्ताव पाएंगे, लेनदेन में सावधानी बरतें

मीन - करीबियों व रिश्तेदारों के साथ वक्त बिता सकते हैं. मेहमानों का घर आगमन संभव है. न्यायिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. दूर देश की यात्रा की रूपरेखा बनेगी. बजट पर अंकुश रखें. बड़ों की सलाह से चलें. कामकाज में सहजता रहेगी. नीति नियम के अनुसार कार्य करेंंगे. समभाव और सहकार पर जोर रखें. वैदेशिक कार्योंमें गति आएगी. व्यवस्था के अनुसार चलेंगे. कार्यगति धीमी रह सकती है. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में गलती न दोहराएं. भूलचूक की स्थिति पर अंकुश बढ़ाएं. कामकाज पर ध्यान दें. लोभ व प्रलोभन में नहीं आएं. अकारण हस्तक्षेप से बचें. सेवाभावी बने रहेंगे. परिश्रम व प्रदर्शन पर जोर दें.

धन संपत्ति- कार्यव्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. निवेश व खर्च की अधिकता पर नियंत्रण बढ़ाएं. अनुभवियों व योग्यजनों की सुनें. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी बनी रहेगी. उचित प्रस्ताव पाएंगे. लेनदेन में सावधानी बरतें.

प्रेम मैत्री- मन मामलों में जिद जल्दबाजी न करें. उतावलेपन से बात कमजोर हो सकती है. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. मित्रगण व सहकर्मी सहयोगी होंगे. भावनात्मक विषयों में सामंजस्यता रखें. बहस में न पड़ें. मौके पर बात रखें. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं. वातावरण सकारात्मक रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लेनदेन पर ध्यान देंगे. सहकार से आगे बढ़ें. सेवाक्षेत्र जुड़े जन प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. मनोबल ऊंचा बनाए रहें.

शुभ अंक : 2 3 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें.विनम्र बनें.

---- समाप्त ----