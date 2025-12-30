scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 30 December 2025: जिम्मेदारियों को निभाएंगे, आर्थिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 30 December 2025: मित्रों व टीम में भरोसा रखते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. बड़ों का सहयोग रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 30 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 9 के लिए भाग्यवर्धक है. विविध प्रयासों में इच्छित परिणाम बनेंगे. संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. सबका विश्वास बनाए रखेंगे. महत्वाकांक्षाएं बल पाएंगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. सबके सहयोग से कार्य साधेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों में विश्वास बनाए रखते हैं. मित्रों व टीम में भरोसा रखते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. बड़ों का सहयोग रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे.

मनी मुद्रा- सभी क्षेत्रों में सहजता सरलता बनाए रखें. सौदो समझौतों में बेहतर रहेंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. लाभ और विस्तार पर ध्यान देंगे. प्रबंधन प्रभावी रहेगा. योजनानुसार आगे बढेंगे. व्यवस्था संवारने पर ध्यान देंगे. समकक्षों से उत्साह से मिलेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. निरंतरता बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

अप्रत्याशित लाभ की संभावना बनी रहेगी, तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे
कामकाजी गतिविधि संवरेंगी, प्रतिभा का सम्मान करेंगे
पारिवारिक स्थितियां बल पाएंगी, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी
प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात बनी रहेगी, लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी
परिवार में धैर्य दिखाएं, जिम्मेदारियों को निभाएं
Advertisement

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. प्रेम स्नेह में पहल बनाए रहेंगे. संबंधों में सुख सौख्य बढ़ेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. समता सामंजस्य रखेंगे. मित्रों व बंधुजनों से सुख साझा करेंगे. प्रियजनों के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. छोटों के लिए सहज रहेंगे. चर्चा में पहल करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यर्थ हस्तक्षेप से बचें. जल्दबाजी न दिखाएं. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ बनाए रखेंगे. भरोसेमंद बने रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

फेवरेट नंबर-  1 3 6 7 8 9  

फेवरेट कलर्स- गहरा लाल

एलर्ट्स- निजता व गोपनीयता रखें. सबका सम्मान करें. ठगों से दूरी रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement