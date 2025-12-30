Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 30 December 2025: अप्रत्याशित लाभ की संभावना बनी रहेगी, तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 30 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज के दिन अंक 8 के लिए अधिकांश मामलों में बेहतर परिणाम बनाए रखने वाला है. घर का वातावरण सुखद बना रहेगा. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबार में उत्साह बढ़ेगा. बजट पर जोर रखेंगे. हितलाभ संवारने के अवसर बनेंगे. सक्रियता से कार्य करते रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा करने का भाव रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति का नजरिया असाधारण होता है. अनदेखे को भी सहजता से समझ पाते हैं. भावनात्मक व्यवहार की समझ कम होती है. इन्हें आज मेलजोल बढ़ाने पर जोर देना है. संपर्क संवाद रखना है. विविध विषयों में मजबूती आएगी.

मनी मुद्रा- पेशेवर संबंधों में सुधार बना रहेगा. रुटीन पर जोर रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में शुभता रहेगी. पेशेवरता पर जोर बढ़ाएंगे. सामंजस्यता पर बल देंगे. अनुशासन अपनाएंगे. योजनाएं गति लेंगी. कारोबार में फोकस बढ़ाएंगे. बड़प्पन रखेंगे. अप्रत्याशित लाभ की संभावना बनी रहेगी. तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी. विविध पारिवारिक गतिविधियां बल पाएंगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों का ख्याल रखेंगे. आयोजनों में शामिल होंगे. सुखद सूचना संभव है. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर होंगे. मित्रों का साथ रहेगा. अतिथि आगमन होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सुख में वृद्धि होगी. उत्साह से कार्य करेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. मनोबल व धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. धर्मकार्य बढ़ाएंगे. विश्वास बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- व्हीटिश

एलर्ट्स- सजगता बनाए रहें. जल्दबाजी न करें. आत्मबल बढ़ाएं.

