Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 30 December 2025: कामकाजी गतिविधि संवरेंगी, प्रतिभा का सम्मान करेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 30 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 7 के लिए आज का दिन सभी मामलों में शुभता बनाए रखने वाला है. निजी संबंध संवारेंगे. रिश्तों को निभाने में सफल रहेंगे. घर परिवार में अनुकूलन बना रहेगा. मित्रों के सहयोग से विभिन्न प्रयास बेहतर बने रहेंगे. समकक्षों सहकर्मियों का साथ पाएंगे. लक्ष्यों को आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार पर फोकस रखेंगे. करीबी परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. पेशवर परिस्थितियों में बढ़त बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अच्छे साथी और सहयोगी होते हैं. टीम के अनुरूप कार्य करते हैं. आज इन्हें निरंतरता बनाए रखना है. सूझबूझ से काम लेना है. संवाद संपर्क पर जोर रखेंगे. व्यवस्था संवारेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में साहस और पहल की भावना बनी रहेगी. कामकाज में रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा व प्रभाव बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में सूझबूझ से काम निकालेंगे. पेशेवर कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. कामकाजी गतिविधि संवरेंगी. योजनाएं गति लेंगी. प्रतिभा का सम्मान करेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के संबंधों में संकोच दूर होगा. जरूरी बात साझा करेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. परिवार में आनंद रहेगा. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. प्रियजनों का समर्थन पाएंगे. खुशियों का ख्याल रखेंगे. खुशियां बढ़ाएंगे. मान सम्मान रखेंगे. स्वजनों संग सुखद पल बिताएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक होगा. सुख सौख्य बनाए रहेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तिगत समस्याएं दूर होंगी. मनोबल बढ़ाकर रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- रक्त वर्ण

एलर्ट्स- अफवाह से बचें. जल्द भरोसा न करें. जांच प़ड़ताल बढ़ाएं.

