Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 30 December 2025: प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात बनी रहेगी, लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 30 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए आज का दिन आनंदकारी है. उन्नति की राह को बेहतर बनाए रखेंगे. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों को सवांरेंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. पेशेवर उचित स्थान पाएंगे. घर परिवार में सबका आदर सम्मान बनाए रखेंगे. खानपान में साज संवार रहेगी. आर्थिक मामलों में लाभार्जन बेहतर होगा. पेशेवर प्रयासों में अपेक्षानुरूप प्रदर्शन करेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तेजी से उूपर आने की क्षमता रखते हैं. करीबियों पर गहरा प्रभाव रखते हैं. आज इन्हें नीति नियमों का सम्मान बनाए रखना है. रुटीन व निरंतरता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा. पेश्ज्ञेवर गतिविधियों में हितलाभ बढ़ेगा. उद्योग कार्यों को गति देंगे. करियर में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात बनी रहेगी. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. कार्य विस्तार का जोर देंगे. लेनदेन अपेक्षानुरूप रहेगा. प्रभावी बने रहेंगे. बड़ों को ध्यान से सुनें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में विश्वास बनाए रखें. रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ाएंगे. स्वजनां संग भ्रमण पर जाएं. प्रियजन से भेंट मुलाकात संभव है. संबंधों को बेहतर बनाएं. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. निज प्रसंग स्मरणीय बनेंगे. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुशासन बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञा को मानेंगे. व्यक्तित्व पर बल रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. खानपान संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- गुड़ समान

एलर्ट्स- विनम्रता रखें. संकीर्णता त्यागें. सहकारिता पर जोर रखें.

