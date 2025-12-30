Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 30 December 2025: परिवार में धैर्य दिखाएं, जिम्मेदारियों को निभाएं

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 30 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 4 के लिए आज का दिन कार्य व्यापार में सकारात्मक स्थिति बनाए रखेगा. लक्ष्य पाने में सहयोग मिलेगा. करियर को बढ़ावा मिलेगा. प्रबंधन के प्रयास पक्ष में बनेंगे. आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. परिवार में साधारण माहौल रहेगा. निजी संबंधों को अनदेखा न करें. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट बढ़ाएं. जरूरी विषयों पर ध्यान दें. लाभ विस्तार के प्रयास बनेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अपनी अगली चाल को आसानी से जाहिर नहीं होने देते हैं. परिणाम में विश्वास बनाए रखते हैं. आज इन्हें अनुकूलता बढ़ाना है. सहज सक्रियता दिखाएंगे. समन्वय से काम लेंगे. तैयारी के साथ आगे बढ़ते रहें.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उचित स्थिति बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा व प्रभाव बढ़ा रहेगा. विविध प्रयासो में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे. मान सम्मान संवार पाएंगे. आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा. स्मार्टनेस बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियां निभाने में आगे रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. पेशेवर कार्य में गति पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में सामान्य वातावरण रहेगा. प्रेम स्नेह के क्षणों को अपनों से बांटें. संवाद में सहजता बनाए रखें. करीबी प्रभावित होंगे. रिश्तों को साधेंगे. वचन वादा निभाएं. मेलजोल बढ़ाने में रुचि रहेगी. परिवार में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारियों को निभाएं. प्रेम स्नेह बनाए रहें.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. खानपान उम्दा बना रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. विभिन्न कार्यों से जुड़े रहेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर्स- शहद समान

एलर्ट्स- अभय रहें. दिनचर्या नियमित रखें. व्यर्थ बातों को अनसुना करें.

