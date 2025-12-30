Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 30 December 2025: लेन-देन में स्पष्ट रहेंगे, सफलता उत्साहित बनाए रखेगी

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.
नंबर 3- 30 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 3 के लिए श्रेष्ठ फलकारक है. लाभ का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पारिवारिक वातावरण में सुधार होगा. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी दिखाएंगे. समता व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. व्यक्तिगत रुटीन संवारेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अनुशासित होते हैं. शासन सत्ता से गहरा जुड़ाव रखते हैं. आज इन्हें बड़ों से तालमेल बनाए रखना है. कार्यगति तेज रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. मान सम्मान बल पाएगा. तेजी से लक्ष्य साधने की कोशिश रखेंगे.
मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण विषयों में पहल वर सक्रियता बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक चर्चा संवाद में साहस पराक्रम दिखाएंगे. आर्थिक मामलों में उत्साह रखेंगे. अनुभव एवं सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों को अपनाएंगे. समय प्रबंधन पर जोर रखेंगे. कामकाजी प्रयासों को बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. सफलता उत्साहित बनाए रखेगी.
पर्सनल लाइफ- भावनात्मकता बढ़ेगी. जीवन सुखकर रहेगा. मित्रों का साथ और सहयोग पाएंगे. मन के मामलों में विश्वास बना रहेगा. स्वजनों संग हर्ष आनंद से रहेंगे. सबकी खुशी बढ़ाने की कोशिश रखेंगे. महत्वपूर्ण भेंटवार्ता संभव है. रिश्तों में सहजता दिखाएंगे. नम्रता रखेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- सुविधा संसाधनां पर ध्यान देंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. मधुर व्यवहार रखेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. अतिथियों का आदर करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9
फेवरेट कलर्स- ऐप्पल रेड
एलर्ट्स- आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ें. अवरोधों का मिलकर हल निकालें. बड़ों की सुनें.