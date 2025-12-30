scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 30 December 2025: व्यापार में स्पष्टता रखेंगे, उधार के लेन-देन से बचें

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 30 December 2025: जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. हितलाभ बेहतर बना रहेगा. उधार के लेनदेन से बचें. आर्थिक पक्ष ध्यान देंगे. संपर्क संवाद प्रभावी रहेगा. संपत्ति के मामले संवरेंगे.

Advertisement
X
two horoscope
two horoscope

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 30 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितसंरक्षण में सहयोगी है. उन्नति और विस्तार के प्रयास बनाए रखें. कामकाजी वातावरण में सहज रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. मित्रों से तालमेल अच्छा रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. पेशेवर गतिविधियां पर जोर देंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति भावनात्मक संवाद में अव्वल होते हैं. संबंधों में सहकार और मिठास बनाए रखते हैं. आज इन्हें सहजता व सद्भावना बढ़ाए रखना है. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा. कामकाज में अनुशासन रखेंगे. साझा भावना से कार्य करेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में साख बढ़ेगा. मानसम्मान को बढ़ावा मिलेगा. महत्वपूर्ण चर्चा और पेशेवर कार्यों से जुड़ेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. हितलाभ बेहतर बना रहेगा. उधार के लेनदेन से बचें. आर्थिक पक्ष ध्यान देंगे. संपर्क संवाद प्रभावी रहेगा. संपत्ति के मामले संवरेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आत्मविश्वास से काम लेंगे, व्यवहार प्रभावी रहेगा
प्रदर्शन साधारण रहेगा, तालमेल बढ़ाएंगे
कदम आगे रखना है, सक्रियता बनाए रहेंगे
भरोसा रखेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे
मितभाषी बने रहेंगे, संकोच बढ़ा रहेगा
Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिवार में सुख सौख्य रहेगा. करीबियों से अनुकूलन बना रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. आपसी विवाद टालेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहें. संबंधों में सुधार होगा. प्रेम स्नेह में वृद्धि होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- विनम्रता व बड़प्पन बनाए रखेंगे. भरोसा जीतेंगे. जीवनशैली सहज रहेगी. परिजन सहयोग बढ़ाएंगे. प्रदर्शन बेहतर होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर-  2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- गुलाबी

एलर्ट्स- व्यवस्था पर बल दें. स्पष्टता रखें. जोखिम न उठाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement