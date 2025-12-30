Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 30 December 2025: आत्मविश्वास से काम लेंगे, व्यवहार प्रभावी रहेगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.
नंबर 1- 30 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 1 के लिए शुभदायी है. बाहरी व्यक्ति पर जल्द भरोसा न करें. आर्थिक मामलों में सजगता बनाए रहें. विविध गतिविधियों में रुटीन संवारेंगे. पेशेवर प्रदर्शन औसत रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों में धैर्य दिखाएं. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. स्वजनों की बात ध्यान से सुनें. जोखिमपूर्ण कार्य से बचें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति की सामान्य समझ अच्छी होती है. कम समय में बात को समझ लेते हैं. आज इन्हें नियमपालन बनाए रखना है. संबंधों पर बल देंगे. कामकाजी विषयों में मिश्रित फल पाएंगे. आशंकाओं से बचें. सबको जोड़कर आगे बढ़ेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे.
मनी मुद्रा- करियर कारोबार पूर्ववत् बना रहेगा. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. धोखेबाजी से बचें. भ्रम भटकाव में न आएं. उल्लेखनीय विषयों में धैर्य रखें. बड़प्पन की सोच बढ़ाएं. कामकाज में सहज प्रदर्शन बना रहेगा. रुटीन सफलताएं प्राप्त होंगी. लोग सहयोगी बने रहेंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं.
पर्सनल लाइफ- मन के रिश्तो पर जोर देंगे. मित्र संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. अपनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. मन के मामले सुखद बने रहेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. सहजता समता बनाए रहेंगे. संबंधों में सजग रहेंगे. परस्पर सहयोग बढ़ा रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- सीख सलाह पर ध्यान देंगे. कामकाज पर बल बनाए रखें. स्वास्थ्य पर जोर होगा. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. व्यवहार प्रभावी रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 6 7 9
फेवरेट कलर्स- चेरी रेड
एलर्ट्स- सतर्कता से आगे बढ़ें. जल्दबाजी न करें. व्यवहार में विनम्रता रखें.