Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 29 December 2025: सुविधा संसाधन बल पाएंगे, स्मार्टनेस बढाएंगे

नंबर 4

29 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 4 के लिए श्रेष्ठ प्रभाव का बना हुआ है. आसपास का वातावरण आकर्षक रहेगा. सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न बने रहेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. सरलता सहजता से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. व्यवस्था में भरोसा रहेगा. मित्रों का समर्थन मिलेगा. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. प्रभावशाली बने रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति समाज में कम चर्चित कार्योंं में अच्छा दखल बनाए रखते हैं. तथ्यों की गहरी समझ होती है. आज इन्हें करियर व्यापार में लाभ होगा. मेलजोल के प्रयास बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में शुभफल बढेगा. कारोबारी गतिविधियां बल पाएंगी. पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सकारात्मकता का लाभ लेंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर रहेगा. कार्य प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. सुविधा संसाधन बल पाएंगे. स्मार्टनेस बढाएंगे. साथीगण सहायक होंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. भेंट व उपहार देंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. मन की बात कह पाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. भेंट बढ़ाएंगे. वार्ता हित में रहेगी. रिश्तेदारी संवार पाएगी.

हेल्थ एंड लिविंग- हर्ष उत्साह से काम लेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. नियम अनुपालन रखेंगे. व्यक्तिगत मामले सुधार पाएंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- व्यवहार में विनम्रता रखें. द्वेष व बैर से बचें. संकोच त्यागें.

