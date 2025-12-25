scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 25 December 2025: लाभ ऊंचा रहेगा, पेशेवर मामले बढ़त पर रहेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 25 December 2025: रिश्तों में हर्ष आनंद रहेगा. धैर्य दिखाएंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मन के मामले बनेंगे. संबंध सुधरेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. समन्वय संतुलन बढ़ेगा.

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 25 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 9 के लिए हितलाभ के अवसर बढ़ाने वाला है. शुभता का संचार बना रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. कारोबार में तेजी लाएंगे. पेशेवरों से प्रभावी संबंध रहेंगे. लोगों का समर्थन बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रखेंगे. परिजनों से परस्पर जुड़ाव बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सभी का साथ विश्वास रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति काम निकालने में तेज होते हैं. विरोधियों को अक्सर धूल चटाते हैं. आज इन्हें फोकस व पहल बना रखना है. सूझबूझ सामंजस्य बढाएंगे. घर परिवार में सुख सौख्य बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर बढ़त पाएंगे. कामकाज में इच्छित परिणाम बनेंगे. करियर कारोबार में हितलाभ संवार पर बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजन परस्पर स्नेह बढ़ाए रखेंगे. विवेक और विनम्रता पर जोर होगा. विश्वास को बल मिलेगा. आदर स्नेह की भावना रह़ेगी. रिश्तों में हर्ष आनंद रहेगा. धैर्य दिखाएंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मन के मामले बनेंगे. संबंध सुधरेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. समन्वय संतुलन बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान देंगे. सुविधाएं बढ़ेंगी. स्वास्थ्य संकेतों पर नजर रखेंगे. योग व्यायाम बनाए रखेंगे. खानपान में सुधार लाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सनराइज

एलर्ट्स- दिखावे में नहीं आएं. निवेश पर नियंत्रण रखें. सूझबूझ बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
