Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 25 December 2025: आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों पर ध्यान बढ़ाएंगे, कार्य समय से पूरे करें

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 25 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सामान्य फल बनाए रखने वाला है. रुटीन पर ध्यान देंगे. नियमों का पालन बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत गतिविधियों में सहजता रहेगी. पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ेंगे. धैर्यपूर्वक तालमेल से कार्य करेंगे. मित्र सहायक होंगे. परिजनों का साथ सकहार बनाए रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. निजी मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे. शनि के अंक 2 के व्यक्ति में विषय को समझने की क्षमता अच्छी होती है. संवेदनशील होते हैं. आज इ्रन्हें मनोबल बनाए रखना है. सबको साथ लेकर चलें. बड़प्पन की सोच रखें. परिस्थितियां नियंत्रण में रहेंगी. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार पूर्ववत् रहेगा. योजनाओं में धैर्य दिखाएंगे. जिम्मेदार लोगों से भेंट हो सकती हे. प्रबंधन में रुचि रहेगी. विषयगत समझ विकसित होगी. आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों पर ध्यान बढ़ाएंगें. कार्य समय से पूरे करें. साथियों का विश्वास रहेगा. सहज प्रयास रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएं. अवसर भुनाएं.

पर्सनल लाइफ- वरिष्ठों का सम्मान बनाए रखेंगे. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. त्याग एवं समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी से संबंध मधुर रहेंगे. स्नेह बल पाएंगे. घर में सामंजस्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. व्यवहार में सुधार होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व सहज रहेगा. वाणी व्यवहार सामान्य रहेगा. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखेंगे. रुटीन रहेगा. मनोबल बढ़त पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- पीतवर्ण

एलर्ट्स- आज्ञा बनाए रखें. संसाधनों पर जोर दें. व्यर्थ संवाद से बचें.

