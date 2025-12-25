scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 25 December 2025: सूझबूझ सक्रियता से आगे आएंगे, कामकाज में तैयारी बढ़ाएंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 25 December 2025: सामंजस्यता बनाए रखेंगे. पेशेवरों का संकोच दूर होगा. लाभ विस्तार पर फोकस बना रहेगा. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. सूझबूझ सक्रियता से आगे आएंगे. कामकाज में तैयारी बढ़ाएंगे.

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 25 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए श्रेष्ठ गतिविधियों का कारक है. श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी. करियर कारोबार में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण एवं परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. पेशेवर कार्यों में तेजी रखेंगे. कारोबारी गतिविधियां संवरेंगी. कार्ययोजनाएं बल पाएंगी. केतु के अंक 7 के व्यक्ति व्यवस्था में गहरा भरोसा रखते है. रणनीतिक फैसलों में मुख्य भूमिका निभाते हैं. आज इन्हें उच्च मनोबल से काम लेना है. सामन्जस्य रखेंगे. संबंधों में सुधार बढ़ाएंगे. कार्यव्ववस्था मजबूत बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरों का समर्थन प्राप्त होगा. हितलाभ नियमित बना रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. सहकर्मियों का सहयोग पाएंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. पेशेवरों का संकोच दूर होगा. लाभ विस्तार पर फोकस बना रहेगा. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. सूझबूझ सक्रियता से आगे आएंगे. कामकाज में तैयारी बढ़ाएंगे.

समकक्षों से सामंजस्य रहेगा, वरिष्ठों से तालमेल रखें
कामकाजी लक्ष्य संवार पर रहेंगे, सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा
आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे, सहकारिता बनाए रखें
परिवार खुशहाल रहेगा, भावनाओं का आदर करेंगे
कामकाज में इच्छित सफलता मिलेगी, लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे
पर्सनल लाइफ- दाम्पत्य जीवन में साज संवार बढ़ाएंगे. संबंधों में मिठास बनी रहेगी. साथी सहयोगी होंगे. प्रेम के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर रहेंगे. महत्वपूर्ण बातें अनसुनी न करें. सुख सौख्य रहेगा. स्वजनों से रिश्ते संवारेंगे. वचन निभाने में सफल होंगे. भेंट मुलाकात की संभावना बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यशैली प्रभावी रहेगी. वाणी व्यवहार संवारेंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे. साज संवार रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साहित रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर्स- दलदली

एलर्ट्स- आत्मविश्वास ऊंचा रखें. भ्रम भटकाव से बचें. सजग रहें.

---- समाप्त ----
