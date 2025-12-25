Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 25 December 2025: समकक्षों से सामंजस्य रहेगा, वरिष्ठों से तालमेल रखें

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.
नंबर 6- 25 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सामान्य फलकारक है. भेंटवार्ता में सजगता बनाए रहेंगे. कामकाजी मौके भुनाने में जल्दबाजी न दिखाएंगे. आर्थिक अवसर औसत बने रहेंगे. आवश्यक जानकारी साझा करने में हिचक बनी रहेगी. घर में सहजता रहेगी. परिजन मददगार होंगे. विविध मामले शांत रहेंगे. सकारात्मकता बनाए रहें. परिस्थितियां नियंत्रित रहेंगी. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर अनुशासन बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति औरों पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं. निरंतर नवीनता के प्रयासों में जुटे रहते हैं. आज इन्हें प्रबंधन संवारना है. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. आकर्षण बनाए रखेंगे.
मनी मुद्रा- कारोबारी परिणाम अपेक्षित बने रहेंगे. पेशेवर कोशिशों में सहज होंगे. वाणिज्यिक कार्यों में व्यवस्था मजबूत होगी. विविध प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. पेशेवर कार्यों में साधारण बने रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामले साधेंगे. लाभ बेहतर रहेगा. समकक्षों से सामंजस्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल रखें.
पर्सनल लाइफ- घरवालों की सुनेंगे. परिवार में धैर्य से काम लें. प्रियजनों के साथ समय साझा करेंगे. परस्पर प्रेम और विश्वास पर बल दें. जीवनसाथी की बात ध्यान से सुनें. सबके हितों का ध्यान रखें. आसपास के वातावरण में शुभकार्यों की रूपरेरखा बनेगी. परिजनों का साथ रहेगा. बड़प्पन बनाए रखें.
हेल्थ एंड लिविंग- खानपान पर ध्यान देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. साक्षात्कार में प्रभाव बनाए रहेंगे. स्वास्थ्यगत दोष बने रहेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.
फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर्स- क्रीम कलर
एलर्ट्स- व्यर्थ वार्ता से बचें. जिद्दी न बनें. भावुकता पर अंकुश रखें.