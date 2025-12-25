Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 25 December 2025: कामकाजी लक्ष्य संवार पर रहेंगे, सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 25 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सकारात्मक स्थिति का सूचक है. पेशेवरता को बढ़ावा देंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा बना रहेगा. मित्रों व समकक्षों से मदद पाएंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. संबंधो को बढ़ावा मिलेगा. इच्छित परिणाम प्राप्त करेंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. योग्यता प्रदर्शन बेहतर रहेगा. लाभ व्यापार संवार पाएगा. निजी विषयों में तेजी रखेंगे. आर्थिक प्रयास बल पाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति अवसर पहचानते हैं और उन्हें भुनाने में तेज होते हैं. इन्हें आज संपर्क पर जोर देना है. भेंटवार्ताओं में सहयोग रहेगा. लक्ष्यों को साधेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों की सुनेंगे.

मनी मुद्रा- सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. कामकाजी लक्ष्य संवार पर रहेंगे. सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा. प्रबंधकीय जिम्मेदारों से भेंट होगी. पेशेवर सहजता रहेगी. विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. व्यापार में प्रयास रखेंगे. आर्थिक पक्ष पर फोकस रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम में सफलता पाएंगे. रिश्तों में उत्साह बनाए रखेंगे. परिजनों में परस्पर भरोसा बढे़गा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. सभी का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. निजी विषयों में स्पष्टता आएगी. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सहज रहंेगे. मित्र समर्थन बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुखद यात्रा संभव है. विपक्ष बेअसर रहेगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे. रहन सहन बल पाएगा. आदतों में सुधार लाएंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर-1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर्स- ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- हल्के व स्तरहीन लोगो से दूरी बनाएं. बहस में न पड़ें.

