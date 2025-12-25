Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 25 December 2025: आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे, सहकारिता बनाए रखें

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 25 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 4 के लिए हर क्षेत्र में हितलाभ को बढ़ाने में सहयोगी है. तैयारी से गति बढ़ाएंगे. सौदे समझौतों में सफलता मिलेगी. पेशेवर स्पष्टता बनाए रखेंगे. विभिन्न प्रयासों में सक्रियता आएगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर बनाए रखेंगे. व्यापार पर नियंत्रण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. प्रबंधन प्रशासन से जुड़ाव रखेंगे. सबको साथ लेकर बढ़ेंगे. चर्चा संवाद आगे बढ़ाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति पल भर में परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं. बौद्धिक योग्यता का लोहा मनवाने की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें कार्यव्यवस्था में संवार बनाए रखना है. फोकस बढ़ाना है. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. सहकारिता बनाए रखें. अनुबंधों में धैर्य दिखाएंगे. विविध सफलताएं पक्ष में बनेंगी. सूझबूझ व सक्रियता रहेगी. सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी. रुटीन पर जोर देंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. लेनदेन के मामले नियंत्रित होंगे. अतिउत्साह न दिखाएं.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. घर में हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. परिजनों का ख्याल रखेंगे. बात कहने में सहज रहेंगे. वातावरण से सामंजस्यता रखेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का आदर करेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों का साथ सहयोग रहेगा. मित्र व संबंधियों से करीबी बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति नियंत्रित रखेंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 6 7 8

फेवरेट कलर्स- सफेद चंदन

एलर्ट्स- अन्य से प्रभावित न हों. नजरिया बड़ा बनाए रखें.

