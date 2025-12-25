Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 25 December 2025: परिवार खुशहाल रहेगा, भावनाओं का आदर करेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 25 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 हैं. आज का दिन अंक 3 के लिए उच्च परिणामों का संकेतक है. उम्मीद से अच्छा हितलाभ बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र सहजता शुभता में वृद्धि रहेगी. कर्मठता बनाए रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे. बड़ों की आज्ञा अनुपालन बनाए रखेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सामान्य धीर गंभीर होते हैं. स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं. आत्मसम्मान अधिक होता है. श्रेष्ठ सहयोगी होते हैं. आज इन्हें सीख सलाह रखना है. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी.

मनी मुद्रा- विविध प्रयासों से सफलता पाएंगे. पेशेवरता को बढ़ावा मिलेगा. कार्ययोजनओं को आगे बढ़ाएंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. रुटीन बेहतर रखेंगे. करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. सीख सलाह से चलेंगे. सबका ख्याल रखेंगे. प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा. लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. सहकर्मी सहयोगी होंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्र व बंधुजनों का घर आगमन संभव है. प्रेम स्नेह के मामले बेहतर बनेंगे. संबंधों को बखूबी निभाएंगे. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. परिवार खुशहाल रहेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. निजी जीवन में मिठास रखेंगे. साथीगण सहयोग बढ़ाएंगे. रिश्तों पर जोर रखेंगे. प्रसन्नता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- प्रतिभा निखरेगी. आकर्षक प्रदर्शन बनाए रहेंगे. साथी सहयोगी होंगे.रहन सहन संवरेगा. स्वास्थ्य लाभ एवं भव्यता बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर्स- हल्दी के समान

एलर्ट्स- तर्क पर जोर दें. अतिउत्साह से बचें. लोभ प्रलोभन त्यागें.

