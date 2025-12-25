Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 25 December 2025: कामकाज में इच्छित सफलता मिलेगी, लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

और पढ़ें

नंबर 2- 25 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभतावर्धक है. कामकाज में योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत उछाल पर रहेगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. सभी से मधुर संबंध रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सब से सामंजस्य रखेंगे. मधुर व्यवहार रखेंगे. सबको प्रभावित करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा उत्साह रखेंगे. भावनात्मक मामले बेहतर बनेंगे. सभी मामलों में उपलब्धियां हासिल करेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. समता सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति में आस्था अधिक होती है. वाणी व्यवहार में विनम्रता रखते हैं. आज इन्हें नियम रखना है. स्पष्टता बढ़ाएं. परिवार का सहयोग रहेगा.

मनी मुद्रा- कारोबारी जुड़ाव बेहतर बनाए रखेंगे. मेलजोल पर जोर देंगे. वरिष्ठों की सीख सलाह का लाभ लेंगे. अनुपालन अनुशासन रखेंगे. पेशेवरजन लक्ष्य साधेंगे. कामकाज में इच्छित सफलता मिलेगी. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. सेवाक्षेत्र में प्रभावी बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामले संवरेंगे. रिश्तों में बड़प्पन से काम लें. संबंधियों से करीबी बनी रहेगी. विश्वास को बल मिलेगा. प्रेम के मामले सुखद रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का समर्थन पाएंगे. मन के रिश्तों में सुधार रहेगा. भेंट में सक्रियता दिखाएंगे. स्नेह सामंजस्यता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनस्तर बेहतर रहेगा. मान सम्मान बल पाएगा. स्वास्थ्य सुधार में वृद्धि होगी. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर्स- ऑरेंज

एलर्ट्स- उलझन व बहकावे में आने से बचें. सजगता बनाए रखें.

---- समाप्त ----