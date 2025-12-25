scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 25 December 2025: लाभ प्रतिशत संवरेगा, अनुभवियों का साथ पाएंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 25 December 2025: पेशेवरों का समर्थन रहेगा. तेजी से आगे आने की सोच रखेंगे. सहजता सफलता बनी रहेगी. लाभ प्रतिशत संवरेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे.

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 25 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है. अंक 1 के लिए आज का दिन भाग्योदय के अवसरों को बढ़ाने वाला है. आस्था और विश्वास से सब संभव कर दिखाएंगे. योजनाओं को बल मिलेगा. औरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में तेजी लाएंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. विविध मामलों में अनुशासन बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति की प्रत्येक गतिविधि महत्वपूर्ण होती है. अनावश्यक बातों से बचते हैं. संबंधों में सहजता रखते हैं. जवाबदेही से कार्य करते हैं. आज इन्हें योजनाओं में तेजी बनाए रखना है. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. संसाधनों में रुचि दिखाएंगे. परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर में संवार बढ़ेगी. व्यापार व्यवसाय में उत्साह की स्थिति रहेगी. दीर्घअवधिक के प्रयासों के लिए प्रेरित होंगे. कामकाज बेहतर रहेगा. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. तेजी से आगे आने की सोच रखेंगे. सहजता सफलता बनी रहेगी. लाभ प्रतिशत संवरेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- दाम्पत्य में मिठास रहेगी. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. प्रियजनों का साथ मिलेगा. किसी के प्रति आकर्षण अनुभव कर सकते हैं. महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रक्त संबंध मजबूत होंगे. परिवार में सामंजस्य बनाए रहेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. रिश्ते संवार लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सेहत सुधरेगी. विविध मामले सकारात्मक रहेंगे. जिद में नहीं आएंगे. रहन सहन सवरेगा. संकोच दूर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर्स- स्वर्णिम

एलर्ट्स- जिद से बचें. व्यवस्था पर नजर रखंे. प्रबंधन संवारें.

---- समाप्त ----
