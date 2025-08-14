Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 14 August 2025: मूलांक 7 वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, साझीदारी में रुचि रखेंगे

<p><strong>मूलांक 7:</strong> जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.</p>

<p><strong>नंबर 7-</strong> 14 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उपलब्धि बढ़ाने में सहयोगी है. सकारात्मक परिणामों से मनोबल ऊंचा होगा. पेशेवर मामलों में उत्साहित रहेंगे. हितलाभ में वृद्धि बनी रहेगी. कार्य व्यापार उम्मीद से बेहतर रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. रिश्तों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहस पराक्रम दिखाएंगे.परिवार में शुभता रहेगी. सूझबूझ सक्रियता से काम लेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रतिभा प्रदर्शन व प्रभाव बनाए रखेंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. केतु के अंक 7 में व्यवस्था बनाए रखने में आगे होते हैं. सीमाओं का उल्लंघन सहजता से नहीं करते हैं. आज इन्हें साझीदारी बढ़ाना है. मित्रों का साथ रहेगा.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> करियर कारोबार में बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. सहकर्मियों का विश्वास बना रहेगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे. आर्थिक कार्यां में सहयोग प्राप्त होगा. लाभ प्रतिशत सामान्य से रहेगा.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> प्रेम संबंधों में धैर्य से काम लेंगे. करीबियां का सहयोग मिलेगा. हर्ष आनंद से समय बीतेगा. भावनात्मक मामले सहज रहेंगे. सबको जोड़ रखेंगे. रिश्ते अनुकूल रखेंगे. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सामंजस्यता से काम लेंगे. मित्रगण उत्साहित रहेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>संपर्क संवाद फोकस बढ़ाएंगे. अवसर भुनाएंगे. सबका सम्मान करेंगे. खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. साज सज्जा बढ़ाएंगे.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर-</strong> 1 2 3 4 7 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर- </strong>लहसुनिया</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> प्रलोभन में न आएं. अनजान से दूरी बनाए रहें. विनम्रता रखें.</p>

