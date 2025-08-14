Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 14 August 2025: मूलांक 6 वालों का कामकाज पर फोकस रहेगा, न करें ये एक गलती

<p><strong>मूलांक 6: </strong>जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.</p>

<p><strong>नंबर 6- </strong>14 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 6 के लिए आज का दिन शुभफलकारक है. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. योजनाओं में धैर्य व उत्साह रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवारने पर जोर रहेगा. वचन पूरा करेंगे. धूर्तों से बचाव रखेंगे. कार्य व्यापार पर स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति नए सिद्धांत गढ़ते हैं. लोगों को नवीन वस्तुओं व विचारों से परिचय कराते हैं. आज इन्हें तेजी रखना है. कामकाज में सहजता सजगता रहेगी. स्पष्टता से काम लेंगे. कार्यगति सुधरेगी. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. मितभाषिता अपनाएंगे. संकोच में नहीं रहेंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा- </strong>पेशेवर कार्यों में पहल पराक्रम बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. वाणिज्यिक विषयां में सहकारिता बनाए रहेंगे. परस्पर सहयोग का भाव बढ़ेगा. सफलता प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. सहज सावधानी रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. नियमों का अनुसरण रखेंगे. सीख सलाह पर जोर रहेगा. अनुभवियों से संपर्क संवरेगा.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ</strong>- प्रेम संबंधों में सफलता बनेगी. प्रेम संवाद संवार पाएंगे. रिश्तों में धैर्य विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. करीबियों का साथ विश्वास रहेगा. मित्रों का सहयाग रहेगा. परिवारिक संबंध अनुकूल रहेंगे. रिश्ते संवरेंगें. निजी विषयों में अति उत्साह से बचें. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग-</strong> सहजभाव से आगे बढ़ेंगे. रहन सहन पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>3 4 5 6 8 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर्स- </strong>कांसे के समान</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> नियम पालन व अनुशासन अपनाएं. झूठी सूचनाओं व अफवाहों से बचें.</p>

