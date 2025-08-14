scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 14 August 2025: मूलांक 5 वाले लोगों की बातों में नहीं आएंगे, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 14 August 2025: पेशेवर मामलों में सहकारिता से काम लेंगे. सलाह सूझबूझ से रास्ते अनुकूल बनेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे.

five horoscope
<p><strong>मूलांक 5: </strong>जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.&nbsp;</p>

<p><strong>नंबर 5- </strong>14 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन इच्छाओं को बल देने वाला है. कार्य व्यापार में मनोवांच्छित परिणाम प्राप्त होंगे. पेशेवर मामलों में सहकारिता से काम लेंगे. सलाह सूझबूझ से रास्ते अनुकूल बनेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सहकारिता बनाए रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति में औरों से रिश्ते बनाने और निभाने की कला होती है. हर कार्य को सहजता से कर जाने में सफल रहते हैं. आज इन्हें विभिन्न मामलों में तेजी बनाए रखना है. भेंटवार्ता में स्पष्ट रहें. आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. चर्चा संवाद में सहजता रहेगी. सभी प्रसन्न रहेंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> करियर कारोबार में श्रेष्ठ समय का लाभ उठाएंगे. लाभ में उछाल रहेगा. साहस और पराकम संवारेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. उचित अवसर बने रहेंगे. कार्य व्यापार में लाभ बनेगा. प्रबंधन बनाए रखेंगे. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ाएंगे. अनुबंध पक्ष में बनेंगे. अड़चनों को दूर करेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ- </strong>सबको जोड़े रखने की कोशिश सफल होगी. रिश्तों में प्रेमभाव बना रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. मित्र की सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. वादा पूरा करेंगे. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. प्रेम में समर्पण बढ़ाएंगे. स्नेह विश्वास से काम लेंगे. चर्चाओं में रुचि रहेगी. बड़प्पन से काम लेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>सामंजस्यता रखेंगे. कार्यगति संवारेंगे. धैर्यवान बने रहेंगे. सबका सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्र मददगार होंगे. परिजन बल बढ़ाएंगे. मनोबल उूंचा होगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>&nbsp;1 2 3 4 5 8</p>

<p><strong>फेवरेट कलर्स-</strong> पैरट कलर</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>वादविवाद व बहस न करें. व्यवहारिक रहें. संकोच त्यागें.</p>

