Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 14 August 2025: मूलांक 3 वालों के आर्थिक हित मिलेजुले रहेंगे, भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे

<p><strong>मूलांक 3: </strong>जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.</p>
<p><strong>नंबर 3- </strong>14 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सामान्य गतिविधियों को बनाए रखने वाला है. असहज स्थिति से दूरी रखें. संतुलित दिनचर्या पर बल बनाए रखेंगे. सूझबूझ सामंजस्य से लक्ष्यों को साधेंगे. कामकाज में औसत प्रभाव बना रहेगा. परस्पर सहयोग की भावना रखेंगे. करियर व्यापार संवारने पर ध्यान देंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. आत्मविश्वास से कार्य करते रहेंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ाएं. आर्थिक हित मिलेजुल रहेंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. जोखिमूपर्ण कार्यां से दूर रहेंगे. गुरु के अंक 3 का व्यक्ति सभा की शोभा होते है. आगे बैठना पसंद करते हैं. आज इन्हें वादविवाद से बचना है. समकक्ष प्रभावित रहेंगे.</p>
<p><strong> मनी मुद्रा- </strong>कार्यक्षेत्र में अनुशासन बनाए रखें. योजनाओं को समय दें. पेशेवरों से जुड़ाव रखें. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. वाणिज्यिक प्रदर्शन अच्छा रहेगा. करियर व्यवसाय बढ़त पर रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. लाभ पर फोकस रखेंगे. सहज संकोच का बना रह सकता है. व्यस्थाएं गति लेंगी. पद प्रतिष्ठा पर ध्यान देंगे.</p>
<p><strong>पर्सनल लाइफ- </strong>परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तिगत संबंध प्रगाढ़ होंगे. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. प्रियजन सहयोगी रहेंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. प्रसन्न रहेंगे. संबंधों में समन्वय बना रहेगा. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं. घरेलु मामले सहज रखें.</p>
<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग-</strong> खानपान व जीवनशैली पर ध्यान देंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य मिलातुला रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.<br />
<br />
<strong>फेवरेट नंबर- </strong> 1 2 3 6 7 9</p>
<p><strong>फेवरेट कलर- </strong>पीला</p>
<p><strong>एलर्ट्स-</strong> धैर्य धर्म रखें. भेंट में रुचि दिखाएं. योजनानुसार आगे बढ़ें.</p>