Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 14 August 2025: मूलांक 1 वाले कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं, मन के मामलों में स्पष्टता रखेंगे

<p><strong>मूलांक 1:</strong> जिन लोगों का जन्म 1, 10, 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.</p>

<p><strong>नंबर 1- </strong>14 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन लक्ष्य सिद्धी में सहायक है. करीबियों का साथ व सहयोग पाएंगे. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. अनुशासन और आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. आर्थिक अनुबंधों में निरंतरता बनाए रखेंगे. कामकाज में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. धर्म परंपरा का पालन रखेंगे. सकारात्मक संकेतों को बल मिलेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्तियों में योग्य लोगों को जोड़ने और श्रेष्ठ फैसले लेने की क्षमता होती है. संरक्षण संवर्धन की सोच रखते हैं. आज इन्हें व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखना है. सहज सरल व्यवहार रहेगा.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> महत्वपूर्ण मामले संवार पर रहेंगे. व्यापार में अनुकूलता बढ़ेगी. लाभ और विस्तार के मौके बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. संरक्षण व समर्थन बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. प्रयोगधर्मिता रखेंगे. अनुशासन सतर्कता समन्वय बढ़ाएंगे. अनुकूलन रखेंगे. प्रयास बेहतर बनेंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ- </strong>प्रेम संबंधी गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. अपनों से संपर्क संवाद बढ़े़गा. मन के मामलों में स्पष्टता रखेंगे. व्यक्तिगत वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. मेहमानों के संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग-</strong> समझदारी से आगे बढ़ेंगे. निजता पर जोर रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान में रुटीन रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. बड़ा सोचेंगे.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>1 3 4 5 7 </p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> ऐप्पल रेड</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>कमतर मामले अनदेखे करें. ढिलाई से बचें. जोखिम न लें.</p>

