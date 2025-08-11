Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 11 August 2025: मूलांक 8 वाले व्यर्थ बातों से दूरी रखें, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

<p>नंबर 8<br />

11 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभता का सूचक है. सबका साथ और समर्थन पाएंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. लक्ष्यों को साधेंगे. करीबियों के सहयोग से करियर कारोबार में गति लाएंगे. पेशेवर मामलों में निरंतरता व अनुशासन रखेंगे. सीख सलाह पर जोर रखेंगे. आस्था विश्वास से कार्य करेंगे. ठगों व धूर्तों से सतर्क रहेंगे. आवश्यक कार्य समय से पूरे करेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की क्षमताओं का आंकलन कठिन होता है. धैर्य बनाए रखने वाले व सहनशील होते हैं. संघर्ष में पीछे नहीं हटते हैं. आज इन्हें सहजता बनाए रखना है. परिचितों से मेलजोल बढ़ाना है. पराक्रम पर जोर देंगे. </p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाज में सबको साथ लेकर चलने का भाव बना रहेगा. . आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. प्रबंधन व संतुलन से आगे बढ़ेंगे. प्रयासों में नियंत्रण बढ़ाएंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. </p>

<p>पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. पहल पराक्रम में विश्वास बना रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. प्रेम संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. रिश्तों में फोकस रखेंगे. अनुशासन बनाए रहेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. परिजनों का साथ बना रहेगा. </p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- निजी प्रयास सामान्य रहेंगे. अति उत्साह में न आएं. व्यवस्था में सुधार बढ़ाएं. मनोबल रखें. जीवनशैली संवारें. व्यर्थ बातों से दूरी रखें. </p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर- हल्का नीला</p>

<p>एलर्ट्स- अनुशासन रखें. जोखिम से बचें. लापरवाही न दिखाएं. </p>

