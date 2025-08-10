Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 10 August 2025: बड़ों का सानिध्य रखेंगे, जोखिम उठाने का प्रयास से बचेंगे

<p>नंबर 8</p>

<p>10 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 8 के लिए हितकारी समय है. तेजगति से विभिन्न विषयों में परिणम पाएंगे. करियर कारोबार में सहजता से आगे बढ़ेंगे. व्यापार में लक्ष्य संवरेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. योग्यता प्रदर्शन में सहज रहेंगे. योजनाओं में सक्रियता बनाए रखेंगे. मन के मामले संतुलित रहेंगे. भेंट भ्रमण की संभावना है. शनि के अंक 8 के व्यक्ति न्यायिक एवं नीतिगत पक्ष पर अधिक जोर देते हैं. वैचारिक नजरिया रखते हैं. विषय की बारीकी पर ध्यान देते हैं. आज इन्हें उत्साह से काम लेना है. पेशेवर स्पष्टता रखना है. कार्यस्थल पर अधिक समय देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. बहस में नहीं पड़ेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- करियर कारोबार में तेजी बनी रहेगी. अनुपालन अनुशासन से आगे बढ़ें. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. पेशेवर बेहतर प्रयास बनाए रखेंगे. लाभ प्रभाव पर जोर होगा. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. जोखिम उठाने का प्रयास से बचेंगे. जल्दबाजी में भरोसा न करें. कार्य व्यवस्था संवारेंगे. कामकाज में औसत परिणाम बनेंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. भेंट संवाद प्रभावी बने रहेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मकता बढे़गी. अपनों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं. बड़ों की आज्ञा रखेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. निजी संबंधों को बल मिलेगा. रिश्तों का ख्याल रखेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- आदरभाव बढ़ाएं. व्यवस्था को मजबूत रखें. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 5 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर- जामुनी</p>

<p>एलर्ट्स- जल्दबाजी में निर्णय न लें बहस में न पड़ें. स्पष्ट रहें</p>

