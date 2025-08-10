Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 10 August 2025: सजगता बनाए रखेंगे, सहज प्रदर्शन संवार पाएगा

<p>नंबर 7</p>

<p>10 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हरक्षेत्र में उच्च स्थिति को बनाए रखने वाला है. व्यापार में संतुलन व सकारात्मकता बनाए रखेंगे. कला कौशल में प्रभावी रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. जरूरी बात साझा करने में सहज रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति का प्रियजनों का दायरा सीमित होता है. इनकी गुडबुक में आना आसान नहीं होता है. लोगों से सामान्य संपर्क बनाने में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें अवसर प्राप्त होंगे. रुटीन बनाए रखेंगे. तथ्यों की अनेदखी नहीं करें. परिवार में आनंद रहेगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सकारात्मकता बढे़गी. लापरवाही और दिखावे से बचेंगे. चर्चा संवाद में उत्साहित बने रहेंगे. जिम्मेदारियों का पालन करेंगे. योजनाओं के अनुरूप गति रखेंगे. प्रबंधन संवारेंगे. पेशेवर मामलों पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. सक्रियता रहेगी. सजगता बनाए रखेंगे. सहज प्रदर्शन संवार पाएगा.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- परस्पर सहयोग से व्यक्तिगत मामलों में शुभता बनाए रखेंगे. प्रिय के साथ सहजता बढ़ेगी. बड़ों का सम्मान करेंगे. जरूरी बात कहेंगे. वार्ता में सफल होंगे. करीबियों का साथ रहेगा. रिश्तों में बनाकर चलेंगे. भावनाओं का सम्मान रखेंगे. स्वजनों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- सहकर्मी सहयोगी होंगे. सूझबूझ बढ़ाएंगे. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधनों पर बल देंगे. खानपान अच्छा रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर- रक्तवर्ण</p>

<p>एलर्ट्स- लापरवाही से बचें. विवाद न करें. आवेश में न आएं.</p>

---- समाप्त ----