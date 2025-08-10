Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 10 August 2025: योजनाएं बेहतर बनी रहेंगी, व्यापार हितकर रहेगा

<p>नंबर 6</p>

<p>10 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 6 के लिए वित्तीय प्रयासों में शुभकारी है. अनुपालन अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता बढ़त पर बनी रहेगी. निजी जीवन में नीति नियम से गति लेंगे. परस्पर सहयोग की भावना रखेंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं और व्यवस्था पर जोर रहेगा. साथी मददगार रहेंगे. संस्कार परंपराओं का पालन बढ़ाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति कलाकार होते हैं. नवीनता व प्रयोगधर्मिता में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें सहजता व सक्रियता बनाए रखना है. वाणी व्यवहार में मिठास बनी रहेगी. परस्पर सम्मान रखेंगे. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएंगे. सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. अनुकूलन और गति बढ़ाएंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- कार्य व्यापार पर बल देंगे. विभिन्न मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे. साहस पराक्रम से रास्ते बनाएंगे. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. लाभ संवार पाएगा. प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. प्रबंधन संवारेंगे. करियर से जुड़े विषय पक्ष में बनेंगे. वार्ताओं में पहल रखेंगे. योजनाएं बेहतर बनी रहेंगी. व्यापार हितकर रहेगा.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- अपनों के प्रति लगाव बढ़ेगा. आकर्षण का अनुभव करेंगे. घर से करीबी होगी. स्वजनों संग सुखद क्षण बिताएंगे. प्रभावी बने रहेंगे. निजी विषयों में परिस्थिति अनुरूप रहेगी. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. विश्वास का भाव बढ़ेगा. प्रियजनों से चर्चा संवाद रखेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- बड़ों की सुनेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सजगता बनाए रहेंगे. न्याय नीति व धर्म रखेंगे. धर्म आस्था बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर- श्वेत</p>

<p>एलर्ट्स- अन्य का विश्वास जीतें. व्यवहारिक रहें. प्रलोभन में न आएं.</p>

---- समाप्त ----